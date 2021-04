Share on Twitter

Share on Facebook

LOVE Island accepte les singletons gays pour la prochaine série 2021.

Les patrons de la série télé-réalité ITV2 sont apparemment désireux d’inclure la communauté LGBT tant qu’ils ont plus de 18 ans.

Caractéristiques de Rex

Love Island envisage des singletons gay cette année[/caption]

Dans l’espoir de trouver un éventail plus diversifié de personnes, l’émission s’est associée à l’application de rencontres Tinder.

L’application permet aux célibataires hétéros et homosexuels de postuler via le processus de candidature «accéléré».

le Daily Star rapporte: «ITV et Love Island ont fait équipe avec Tinder plus tôt cette année pour trouver un nouveau groupe d’insulaires.

«Ils ont placé les publicités de manière stratégique dans l’application, vous devez donc faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

tinder

L’émission s’est associée à l’application de rencontres Tinder[/caption]

Rex

Un représentant a confirmé: « Notre seule condition pour les candidats sur Love Island est qu’ils ont plus de 18 ans, célibataires et recherchent l’amour »[/caption]

« Les publicités ont été diffusées sur des comptes homosexuels masculins et féminins ainsi que sur ceux de personnes hétérosexuelles. »

Pendant ce temps, ITV a confirmé qu’ils accepteraient des insulaires potentiels de toutes les orientations sexuelles.

Un représentant a déclaré à la publication: « Notre seule condition pour les candidats sur Love Island est qu’ils ont plus de 18 ans, célibataires et recherchent l’amour. »

Et les publicités ne sont pas passées inaperçues auprès des utilisateurs de l’application Tinder.

ITV

Le spectacle a déjà vu un énorme 100000 applications pour la nouvelle série[/caption]

Rex

La série populaire devrait revenir cet été[/caption]

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: «Je viens d’avoir une publicité pour @LoveIsland sur @Tinder – cela signifie-t-il qu’ils ont enfin des candidats homosexuels?! J’ai postulé – je devrais probablement aller au gymnase. «

Une seconde a déclaré: «Lol était juste excitée car vous pouvez maintenant postuler à Love Island via Tinder et puis j’ai réalisé que je suis gay. Moments tristes. »

La nouvelle suit peu de temps après que The Sun Online a révélé que les patrons recherchaient le «casting le plus diversifié de tous les temps» cette année.

L’émission de rencontres à succès ITV2 a déjà vu 100000 candidatures pour la nouvelle série après son annulation l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.





Une source nous a dit: «Les patrons savent que tous les yeux seront rivés sur eux lorsque la série reviendra plus tard cette année, ils veulent donc s’assurer qu’ils ne peuvent rien donner à personne pour les critiquer.

«Dans le passé, le spectacle a été critiqué pour être trop blanc et avoir un manque de diversité corporelle.

«Les téléspectateurs veulent voir des femmes et des hommes avec lesquels ils peuvent s’identifier et les singletons chauds sont de toutes formes et tailles, c’est donc une décision positive.

«On a dit à l’équipe de casting d’avoir le line up le plus diversifié de tous les temps. Cela est considéré comme un remaniement attendu depuis longtemps. »