Love Island a rapporté à Ofcom alors que les téléspectateurs exigent que Zach soit expulsé de la villa après Molly Row

LOVE Island a été signalé à l’Ofcom alors que les téléspectateurs exigeaient que Zach soit expulsé de la villa après la dispute de Molly Marsh.

Zachariah Noble, 25 ans, est actuellement en couple avec l’agent immobilier Catherine Agbaje, 22 ans, mais il semble craquer pour Molly Marsh, 21 ans, qui a laissé la villa en désordre.

Les téléspectateurs ont averti qu'ils signaleraient Zachariah pour son comportement

Molly est en couple avec Mitchel mais s'intéresse à Zach

Mitch a brutalement largué Molly alors qu’ils étaient au lit alors que les tensions explosaient sur Love Island la nuit dernière.

Et maintenant, les téléspectateurs ont averti qu’ils signaleraient Zachariah pour son comportement.

Une personne a écrit: « Zach étant ad *** et ne s’excusera pas ??? Ouais? Ok, laissez-moi aller sur le site Web de l’ofcom et me plaindre.

Une deuxième personne a ajouté: « Appeler Ofcom rn omg obtenir zach dès que possible. »

Un troisième écrit : « Ofcom Où est leur numéro ou email. Zack doit partir.

Et un quatrième a fait écho: « Si Zach fait ça à Molly et qu’elle pleure, je vais en fait écrire à Ofcom. »

Cela survient alors que les fans de la série ont repéré un «indice» selon lequel Molly est sur le point de se faire larguer en masse par Zach.

La villa a été secouée par les arrivées de deux nouvelles bombes, Leah Taylor et Charlotte Sumner.

Ils ont dîné avec Tyrique, 24 ans, Mitchel Taylor, 27 ans, ainsi qu’avec Zach.

Mais les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Zach n’avait même pas mentionné Molly lorsqu’il était à ses rendez-vous avec de nouvelles bombes.

Il est même allé jusqu’à dire qu’il n’était pas enfermé pendant que Molly se cachait en regardant sur la terrasse.

L’un d’eux a déclaré: «Zach a dit qu’il était avec Catherine mais n’a jamais mentionné Molly à la bombe. Je me demande pourquoi… #LoveIsland.

Un deuxième spectateur a écrit : « Mitchell a même dit qu’il avait oublié Molly dès qu’il a vu Leah (bombe) et Zach n’a même pas mentionné Molly à la bombe quand ils ont demandé avec qui il était. »

« Zach n’a de loyauté envers personne d’autre que lui-même, il n’a même pas mentionné Molly une seule fois aux bombes », a écrit un troisième.

Et un quatrième a noté: « Est-ce que Zachaliar n’a jamais mentionné aux nouvelles filles qu’il parlait à Molly pour moi et qu’elle était occupée à se cacher derrière un arbre .. »

Avec des tensions toujours élevées après le défi de la veille, Mitch, Jess et Catherine ont regardé Molly flirter avec Zach pendant deux heures.

Cela a conduit Jess à dire de Molly: «Je ne lui fais pas confiance autant que je peux la jeter. Mitch, tu mérites mieux que ça, elle t’agresse en plein jour.

Plus de drame au cours de l’épisode a vu Zach essayer de parler à Mitchel et il l’a renvoyé en disant: «Tu es un frère farceur, aucun respect. Tu es un serpent ».

Il y a également eu d’autres confrontations après cela, dans la chambre entre Zachariah et Mitchel, et Mitchel et Molly.



Les fans aux yeux d'aigle ont remarqué que Zach n'avait même pas mentionné Molly lorsqu'il était à ses rendez-vous avec de nouvelles bombes