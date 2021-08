Love Island a l’air choqué pour la première fois alors que Chloé admet qu’elle veut revenir avec Toby dans un revirement épique de sa relation

Chloe Burrows de LOVE Island a admis qu’elle voulait se remettre avec Toby Aromolaran dans un revirement épique de sa relation hier soir.

Les téléspectateurs sont restés bouche bée à la fin de l’épisode de dimanche alors que Toby a snobé Mary et Abigail de Casa Amor qui l’attendaient dans la villa principale pour son ex Chloé.

Érotème

Chloe Burrows de Love Island dira qu’elle a toujours des sentiments pour Toby dans l’épisode de ce soir[/caption]

Érotème

Toby a eu quatre partenaires officiels dans l’émission de rencontres ITV2 en seulement quatre semaines[/caption]

Le footballeur semi-professionnel de 22 ans a déclaré que son esprit était toujours tourné vers Chloé, l’étourdissante blonde partageant également ses sentiments plus tard dans Aftersun.

Dans un clip exclusif de l’épisode de ce soir, Chloé, 25 ans, s’est assise sur un lit de repos avec Hugo et Liberty et a avoué : « Nous avons discuté l’autre jour. C’est dur mec parce que je pense en fait que j’ai plus de sentiments là-bas.

« Et alors, tu veux retourner à Toby ? » demanda Liberté.

Chloé a répondu: « Eh bien, je ne dis pas ça, Jésus-Christ, je dis juste que quand tu passes d’un extrême à un autre, tu ne t’en remets pas en quelques jours. »

Toby a eu quatre partenaires officiels dans l’émission de rencontres ITV2 en seulement quatre semaines, mais sa tête a continué de tourner.

Après le recouplage explosif de Casa Amor vendredi soir, le beau gosse a admis qu’il « regrettait » d’avoir ramené la beauté blonde Mary de Casa Amor alors que sa partenaire d’origine Abigail était restée célibataire.

Il a réconforté Abi après qu’elle ait fondu en larmes et a avoué au Beach Hut qu’il n’était pas sûr d’avoir pris la bonne décision.

Mais l’aperçu de l’épisode de demain soir a révélé que Toby avait encore changé d’avis – et se languissait en fait de Chloé, qu’il avait larguée pour être avec Abigail.

Il avait auparavant largué Kaz pour être avec Chloé.

Attendez la finale, Toby se rendra compte que sa tête est en fait avec Laura Whitmore.

Fan de Love Island

Dans le teaser, la voix de Toby peut être entendue expliquant : « En ce moment, je suis un peu dans le pétrin. Je suis avec Mary, j’ai ramené Mary.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’Abi soit seule, elle semble vouloir encore apprendre à me connaître…

« … Mais ma tête est avec Chloé. »

Les téléspectateurs n’ont pas pu cacher leur choc qu’il ait encore changé d’avis – et ont afflué sur Twitter pour partager leur réaction face à son changement d’avis constant.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

L’un d’eux a écrit: « Alors Toby a blessé Kaz pour se mettre avec Chloé, pour ensuite faire du mal à Chloe pour se mettre avec Abi pour ensuite blesser Abi quand il s’est associé à Mary à Casa Amor pour dire ALORS QU’IL AIME TOUJOURS CHLOE ?! QUELLE!

« Ce garçon ne me met même plus en colère, j’attends juste ça de lui maintenant. »

Un autre hoqueta : « TOBY ! Je n’ai jamais vu un candidat de #LoveIsland être AUSSI confus ! Noooooooooooooo où ont-ils trouvé ce garçon ?





« L’épisode de demain va nous obliger à regarder avec un bloc-notes juste pour que nous puissions suivre ses processus de réflexion. »

Ailleurs dans l’émission d’hier soir, les fans étaient en larmes alors que Faye et Teddy ont réussi à se réunir et à partager un doux baiser après leur chagrin d’amour à Casa Amor.

Et Millie a mené la réaction horrifiée à la confession de Lillie classée X sur les singeries de Liam à l’heure du coucher à Casa Amor.

Érotème

Toby est actuellement en couple avec Abigail[/caption]

Érotème

Il avait auparavant abandonné Chloé pour Abigail[/caption]