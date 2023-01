Love Island 2023 DERNIER: Le premier regard révèle de nouveaux insulaires entrant dans la villa, y compris le candidat malvoyant Ron Hall

LOVE Island a jeté un premier regard sur les candidats entrant dans la villa alors que la série d’hiver revient ce soir avec une nouvelle tournure.

Les patrons d’ITV ont donné aux fans de Love Island la possibilité de voter pour quel concurrent surprise “bombe” entre dans la villa aux côtés des autres insulaires présélectionnés, une décision qui n’a pas été bien accueillie par les fans.

Et une vidéo de premier regard a révélé le casting entrant dans la villa pour la première fois – y compris le fermier Will Young, le footballeur Tom Clare et le premier concurrent malvoyant de Love Island, Ron Hall.

Cela survient alors que Maya Jama a été photographiée entrant avec style alors que le nouvel hôte a atterri sur le terrain de la villa via un hélicoptère pour saluer le nouveau casting.

Branchez-vous sur ITV2 à 21h pour l’épisode d’ouverture de Love Island.

Lisez notre blog en direct Love Island ci-dessous pour les dernières mises à jour et potins…