Love Island 2022 – Drame massif alors qu’Andrew EXPLOSE à Luca à cause de ses commentaires “ sarcastiques ” écoeurants à propos de Tasha

Les fans de LOVE Island devraient assister à une dispute explosive ce soir, alors que Luca et Andrew s’affrontent sur le traitement de Tasha

Luca a été critiqué par les fans pour avoir fait une série de commentaires envers Tasha, et il semble qu’Andrew en ait finalement assez.

Dans l’un des défis emblématiques de Love Island, on demande à Luca qui, selon lui, chevauche leurs partenaires, et comme on pouvait s’y attendre, il prétend que c’est Tasha.

Andrew est en ébullition avec ce commentaire et explose quand il entend Luca et les garçons discuter de Tasha.

« Tu sais que je peux tout entendre correctement ? » Il interroge, perdant finalement son sang-froid avec les intimidateurs.

Luca se défend : « Pourquoi t’énerves-tu ? Nous avons dit exactement la même chose que nous avons toujours dit.

Andrew rétorque : « Apparemment, vous me dites tout en face, mais vous ne l’avez manifestement pas fait », avant de se précipiter vers eux.

Comment cette rangée se termine-t-elle ? Et Andrew va-t-il enfin appeler les garçons pour leur traitement de Tasha ?

