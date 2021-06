Love Island 2021 sera la «plus torride» à ce jour alors que les célibataires affamés de sexe échappent aux règles de verrouillage, prédit Olivia Attwood

LOVE Island 2021 devrait être la série la plus « torride » à ce jour, car les célibataires affamés de sexe échapperont aux règles de verrouillage – selon Olivia Attwood.

La star – qui a participé à l’émission de 2017 – a terminé troisième aux côtés de son ex Chris Hughes.

4 Olivia Attwood – photographiée avec Chris Hughes – pense que la série sera torride Crédit : Fonctionnalités Rex

Mais lorsque Love Island revient le 28 juin, Olivia pense que cela pourrait être le plus torride à ce jour, car les concurrents n’auront pas à se distancer socialement.

« Il est possible qu’ils soient plus sauvages. Nous avons tous été enfermés et tout le monde cherche à se défouler – en général, cela pourrait être un très bon été pour être célibataire et s’amuser », a-t-elle déclaré au Étoile du jour.

« Ce sera bien pour les téléspectateurs si Love Island va de cette façon.

« La nouvelle série sera l’évasion parfaite de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment et apportera un léger soulagement. »

4 Les lois de verrouillage ont empêché de nombreuses personnes d’avoir des relations sexuelles l’année dernière Crédit : Fonctionnalités Rex

Olivia est sortie avec Chris Hughes pendant son séjour à la villa, mais est devenue plus connue pour leurs disputes passionnées.

La star de télé-réalité a depuis évolué avec l’ancienne flamme et footballeur Bradley Dack, avec le couple fiancé pour se marier.

Chris est sorti avec la star de Little Mix, Jesy Nelson, mais s’est séparé pendant le verrouillage l’année dernière.

Pendant ce temps, des initiés ont révélé en exclusivité à The Sun que les insulaires sont déjà en quarantaine en Espagne.

4 Des initiés ont déclaré au Sun que les nouveaux candidats étaient déjà en quarantaine Crédit : Fonctionnalités Rex

Une source a déclaré au Sun: « Les patrons sont en train de finaliser qui entre dans la villa lors du spectacle de lancement en ce moment.

« Les acteurs sont déjà en Espagne, en quarantaine avant le premier épisode.

« Tout le monde est vraiment excité – ce sera la meilleure série à ce jour car ils ont des insulaires vraiment intéressants alignés pour la villa. »

Les constructeurs se sont précipités pour préparer la villa classique de Majorque avant la date de début du 28 juin.

4 La villa Love Island est en construction Crédit : Fonctionnalités Rex

Dans des images exclusives obtenues par The Sun, la villa Love Island est vue entourée de camionnettes et de conteneurs d’expédition.

Il semble que la rénovation soit assez importante, car de gros véhicules de construction jaunes peuvent également être vus sur place.

Les acteurs et l’équipe se sont également installés, avec des tentes et des immeubles de bureaux temporaires disséminés sur le terrain.