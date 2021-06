Love Island 2021 : qui est Chloe Burrows ?

LOVE Island est de retour avec un tout nouveau lot de singletons jeunes, chauds et sexy.

L’une des filles en bikini prêtes à entrer dans la villa est Chloé Terrier.

Qui est Chloé Burrows ?

Chloé est une responsable du marketing des services financiers de 25 ans originaire de Bicester, dans l’Oxfordshire.

Quand ITV lui a demandé pourquoi elle voulait aller sur Love Island, elle a répondu: « J’ai été dans des » situations « horribles et des trucs, alors j’ai juste pensé, pourquoi pas ?! »

Chloé a dit que ses amis la décrivent comme « drôle », elle a dit : je suis toujours la plus drôle dans une situation.

« J’essaie toujours de faire rire tout le monde. Extraverti, je suis assez pétillant et je fais toujours quelque chose. »

Quel est le partenaire idéal de Chloé ?

S’exprimant avant Love Island 2021, Chloé a déclaré: « J’aime une bonne construction. Je vais au gymnase. Je veux quelqu’un qui est drôle.

« Vraiment drôle et attentionné et fera de belles petites choses pour vous. Et puis évidemment quelqu’un sur qui vous pouvez compter pour ne pas vous abandonner.

« Parce que je suis un personnage assez grand et assez bruyant, ils devraient être aussi bruyants, sinon plus.

« Je ne pourrais jamais être avec quelqu’un qui est silencieux. Quelqu’un qui te rend un peu en retour. »

Chloé est-elle sur Instagram ?

Vous pouvez suivre Chloé sur Instagram @chloe_burrows.

Elle compte déjà 3,5 000 abonnés, ce qui devrait être considérablement augmenté après son entrée dans la célèbre villa de Love Island.

Sur son Insta, vous trouverez de nombreux selfies en bikini et photos glamour, ce qui la rend parfaite pour le spectacle.

Quand est-ce que Love Island passe à la télé ?

Love Island débutera le lundi 28 juin 2021 à 21h.

Le spectacle se déroule généralement de début juin pendant huit semaines jusqu’en août.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, il devrait commencer et se terminer un peu plus tard que d’habitude.

Le spectacle devrait revenir dans la villa emblématique de Majorque.