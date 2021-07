Love Island 2021 : où sont les chapeaux Love Island ‘R’ que les insulaires portent et où les acheter en ligne ?

LOVE Island est de retour sur nos écrans et alors que les insulaires profitent du soleil de Majorque, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont à nouveau convoité certains articles de mode enviables que les concurrents portaient.

Cette année, tous les regards sont tournés vers les garçons, qui portent des chapeaux « R » Rewired.

Hugo Hammond, Toby Aromolaran, Aaron Francis et Jake Cornish y ont tous été espionnés – mais d’où viennent ces casquettes sacrées élégantes ?

Les casquettes R sont fabriquées par la marque de vêtements de sport Rewired, le partenaire officiel de Love Island d’ITV pour 2021.

Les téléspectateurs peuvent acheter une variété de styles directement sur le site Web Rewired ou auprès du géant de la rue JD Sports.

Les casquettes sont vendues entre 25 et 30 £ et sont disponibles dans un certain nombre de couleurs.

Casquette de camionneur Rewired R, 25 £, JD Sports – acheter ici

La casquette de style Trucker a été le style le plus populaire de la villa pour 2021, tous les garçons les portant tout au long de leur passage à Love Island.

Le couvre-chef était également populaire auprès des anciens anciens de Love Island Mike Boateng et Ollie Williams en 2020.

Les fans peuvent également acheter en ligne les styles de baseball ou de « chapeau de papa ».

Mais ce ne sont pas seulement des chapeaux que la marque vend, les acheteurs peuvent également acheter des masques faciaux, des t-shirts, des sweats à capuche et des vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants.

Les téléspectateurs peuvent également acheter les lunettes de soleil exactes portées par le casting de cette année grâce au partenariat de Love Island avec la marque de lunettes de soleil Bad Hero.

La sélection élégante comprend 114 designs sélectionnés par le styliste de l’émission, qui sont maintenant en vente chez I Saw It First. Les prix commencent à partir de 75 £.





