Love Island 2021 LIVE: Tous les candidats révélés AUJOURD’HUI comme confirmés Shannon Singh, Hugo Hammond et Faye Winters

CHASSE POUR L’AMOUR

Love Island a nommé leur dernier insulaire – un superbe agent immobilier du Devon.

Faye Winter, 26 ans, échangera des visites de maison contre la villa cet été dans sa quête de l’amour.

Mais elle envisage de reprendre le travail parce qu’elle aime beaucoup son travail – notamment liquider les épouses de clients grâce à ses tenues étriquées.

Elle a déclaré : « Je suis responsable des locations et j’ai une équipe formidable. Je sors et fais des évaluations, gagne des affaires pour l’entreprise et je vais faire des visites occasionnelles et trouver des locataires. Mon rôle principal est le côté vente des choses.

« J’adore ça ! En fait, je n’ai pris qu’un congé sabbatique parce que dans mon monde idéal, j’adorerais reprendre le travail.