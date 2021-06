Love Island 2021 LIVE: Tous les candidats révélés AUJOURD’HUI comme confirmés Shannon Singh, Hugo Hammond et Brad McClelland

BRAD LE CONSTRUCTEUR

Le huitième concurrent de Love Island s’appelle Brad McClelland, connu pour essayer de gagner de l’argent rapidement avec un minimum d’effort.

L’ouvrier de 26 ans de Northumberland a admis qu’il était là pour les vacances, en disant: « Qui ne voudrait pas être dans une belle villa dans un pays chaud pendant un certain temps? »

Lorsqu’on lui a demandé comment ses collègues le décriraient, il n’a pas hésité et a révélé : « J’essaie de gagner le plus d’argent possible en faisant le moins possible.

« Ils diraient probablement – pas paresseux, car je suis énergique – j’essaie juste de m’en tirer en ne faisant littéralement rien. »

Et le gars effronté a un type – admettre que ses béguins pour célébrités sont les beautés brunes Sommer Ray, Zara McDermott et Megan Fox.