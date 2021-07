Love Island 2021 LIVE: Rencontrez les nouveaux insulaires de Casa Amor avant le retour épique d’une villa qui brise les relations

LOVE Island a ENFIN révélé les nouveaux insulaires de Casa Amor avant le retour épique de la villa qui brise les relations.

Six singletons sexy vont inonder la villa et potentiellement rompre les relations.

Le mannequin Mary Bedford, 22 ans, a les yeux rivés sur le garçon de Millie Court, Liam Reardon.

Le footballeur américain Medhy Malanda, 24 ans, est sur le point de semer le trouble car il a clairement fait savoir qu’il s’intéressait à Kaz Kamwi.

Le vendeur de voitures Harry Young, 24 ans, qui a été recruté via Tinder, devra peut-être se battre pour attirer l’attention du blogueur de mode Kaz contre Tyler et Medhy.

La DJ internationale Kaila Troy, 28 ans, a promis de remonter le moral des Islanders – mais a gardé ses cartes très près de sa poitrine.

Pendant ce temps, la mannequin et influenceuse Salma Naran, 20 ans, a également décidé de garder le schtum sur qui elle veut comme homme.

Et le consultant en marketing Matthew MacNabb, 26 ans – qui mesure 6 pieds 6 pouces – sera très certainement un grand succès auprès des dames.

Les fans de la série se sont réjouis sur leurs canapés après avoir révélé que la villa sœur de la série faisait son retour.

Les patrons d’ITV2 ont essayé frénétiquement de terminer la villa dérivée dans le but de pimenter la série avec plus de drame entre les couples.

Le Sun a raconté le mois dernier comment il avait été décidé que la deuxième villa ne reviendrait pas, au grand désespoir des fans.

Les couples seront bientôt emmenés dans des villas séparées, mais pas avant qu’un couple ne soit complètement largué de l’île après un vote public.

Casa Amor est susceptible de tester les couples les plus forts de la villa, notamment Jake Cornish et Liberty Poole, et Liam Reardon et Millie Court.

