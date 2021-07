Love Island 2021 LIVE: Rachel choisira Brad ou Chuggs dans le dumping CE SOIR alors que Shannon révèle les secrets du micro d’émission

LOVE ISLAND’S FAYE WINTER’S SECRET HEARTACHE APRÈS AVOIR PERDU SON CHIEN BIEN-AIMÉ FLOSSIE AVANT D’ENTRER DANS LA VILLA

L’agent immobilier, 26 ans, a dû abandonner son chien pour participer à l’émission de rencontres ITV2.

Faye a expliqué qu’elle était bénévole pour l’association The Guide Dogs for the Blind et qu’elle accueillait son chiot Flossie, qui a finalement été placé chez un nouveau propriétaire malvoyant.

S’exprimant dans une publication émouvante sur Instagram, la blonde – qui s’est associée à Liam Reardson dans l’émission ITV2 hier soir – Faye a révélé qu’elle avait emmené Flossie l’année dernière avant le premier verrouillage et qu’il l’avait fait traverser des moments difficiles.

Elle a partagé: « Flossie – nous savions que ce jour arrivait, alors comment n’est-ce pas plus facile?

« Je me sens honoré d’être votre pensionnaire depuis le 10 février 2020, la seule chose pour laquelle je suis reconnaissant à cette pandémie est de me donner du temps supplémentaire avec vous à mes côtés.

« Tu as été mon ange, profitant des meilleurs jours avec moi et me faisant traverser les pires, merci pour les aventures et étant la seule raison pour laquelle j’ai réussi à sourire chaque jour, je te dois tellement.

« Vous aurez pour toujours une place spéciale dans mon cœur, je suis fier au-delà des mots – je prie pour que ce ne soit pas un au revoir plutôt qu’à bientôt. »

