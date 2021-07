Love Island 2021 LIVE – Liam choisit entre Millie et Lillie CE SOIR alors que Faye prend la décision de Teddy après Casa Amor

Les fans de LOVE Island découvriront ENFIN avec qui Liam Reardon a choisi de s’associer – Millie Court ou Lillie Haynes.

Les téléspectateurs de l’émission ITV2 étaient convaincus que le gallois hunky, 21 ans, et l’administrateur de l’acheteur de mode, 24 ans, iraient jusqu’au bout de leur chimie torride.

Cependant, le maçon s’est mis à l’aise avec l’étonnante comptable stagiaire de Casa Amor, dans le dos de Millie.

Hier soir, les téléspectateurs étaient sur le bord de leur siège pour savoir quels garçons avaient décidé de revenir de la deuxième villa avec un nouveau partenaire – mais ont été extrêmement déçus de ce qu’ils ont obtenu.

Seul le couple d’amis Hugo et Chloé, et le nouveau couple Toby et Abigail ont été montrés dans l’épisode le plus récent – ​​ce qui signifiait qu’il n’y avait pas de vraies surprises, ni beaucoup de drame.

Nous ne connaîtrons plus la décision finale de Liam avant le prochain épisode de Love Island, les fans étant convaincus que Millie aura le cœur brisé.

Pour frotter le sel dans la plaie, les téléspectateurs sont certains qu’il a «donné» le précieux collier de Millie de la maison, qu’elle a emballé pour qu’il se souvienne d’elle lorsqu’il a été emmené à Casa Amor.

Selon vous, avec qui Liam choisira-t-il de s’associer ?

Lisez notre blog en direct Love Island pour les toutes dernières mises à jour sur l’émission..