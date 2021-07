Love Island 2021 LIVE – Les fans se réjouissent de l’épisode extra-long CE SOIR alors que le drame entre Kaz, Chloe et Toby déborde

AUSSI CE SOIR !

Nous sommes également susceptibles d’en voir plus sur les retombées de Toby et Chloé, en tant que meilleures amies de la villa de Kaz, Faye et Sharon. ne sont PAS heureux.

Comme c’est vendredi soir, et nous savons tous à quel point les producteurs de Love Lsland AIMENT nous garder sur un cliffhanger pendant le week-end, il pourrait également être annoncé qu’il y aura un recouplage.

Les téléspectateurs pourront également rencontrer la nouvelle bombe Teddy Soares, qui devrait entrer dans la villa et ébouriffer quelques plumes.