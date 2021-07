Love Island 2021 LIVE – Brad ou Chuggs seront VIDÉO de la villa ce soir alors que Rachel fait son choix

A CONTINUÉ

« Je me sens honoré d’être votre pensionnaire depuis le 10 février 2020, la seule chose pour laquelle je suis reconnaissant à cette pandémie est de me donner du temps supplémentaire avec vous à mes côtés.

« Tu as été mon ange, profitant des meilleurs jours avec moi et me faisant traverser les pires, merci pour les aventures et étant la seule raison pour laquelle j’ai réussi à sourire chaque jour, je te dois tellement.

« Vous aurez pour toujours une place spéciale dans mon cœur, je suis fier au-delà des mots – je prie pour que ce ne soit pas un au revoir plutôt qu’à bientôt. »