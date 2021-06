Love Island 2021: l’émission britannique revient avec un avertissement des patrons d’ITV

« Ils devraient partir maintenant avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré la mère de Sophie Gradon, qui s’est suicidée après avoir joué dans la série 2016 de la série. Deborah Gradon a déclaré que sa fille n’était plus la même après son apparition dans l’émission, qui a battu des records d’audience en Grande-Bretagne et a déclenché une version américaine, commandée par CBS. « Ils ne comprennent pas à quel point la célébrité du jour au lendemain et la pêche à la traîne peuvent les affecter », a-t-elle déclaré à un tabloïd britannique.