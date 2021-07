Love Island 2021 le plus récent – ​​Les fans sont déconcertés par le traitement bizarre «toxique» de Danny envers Lucinda alors que Kaz et Toby se disputent le baiser de Chloé

Les fans de LOVE Island sont déconcertés par le traitement bizarre de Danny Bibby envers Lucinda Strafford ces derniers jours.

Après qu’il se soit moqué de sa voix et l’ait frappée au visage lors d’un défi plus tôt cette semaine, les téléspectateurs ont affirmé qu’ils avaient repéré plus de drapeaux rouges lorsque Danny l’a avertie « ne m’agressez pas ».

Pendant ce temps, la nuit dernière, Kaz et Toby ont amené le drame dans un affrontement tout-puissant sur CE baiser avec Chloé.

Toby pensait qu’il n’y avait que de l’eau sous un pont avec son ex Kaz, mais quand elle l’a piétiné dans le jeu Snog, Marry and Avoid, cela a évoqué leur passé horrible.

