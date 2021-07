Love Island 2021 le plus récent – ​​Hugo en larmes après une dispute de chirurgie plastique avec Faye et Sharon – récapitulation de ce qui s’est passé

TOBY & KAZ CONTINUENT À TÊTER LES PARIS SUR L’ÎLE DE L’AMOUR

TOBY ET KAZ SONT JUSTE 3/1 avec Ladbrokes pour aller jusqu’au bout et gagner cette série de Love Island.

Les bookmakers ont révélé les dernières cotes du couple gagnant, et ce sont Kaz et Toby qui continuent de montrer la voie, avec Aaron et Sharon juste derrière à 5/1.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: « Toby et Kaz sont apparemment toujours ceux à battre sur la série de cette année si les dernières cotes sont bonnes, et à ce stade, il semble qu’Aaron et Sharon soient leurs seuls vrais rivaux pour la couronne. «