Love Island 2021: le nouvel insulaire Brad McLelland révèle une incroyable transformation corporelle avant le spectacle

Le beau mec de LOVE Island, Brad McLelland, a complètement transformé son corps dans les années qui ont précédé son inscription à l’émission de téléréalité.

Ironiquement, le singleton n’a pas eu de petite amie depuis qu’il a été déchiré, mais cela devrait l’aider à trouver une dame dans la villa majorquine.

Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

@brad_mcclell/Instagram

Brad McLelland de Love Island a été déchiqueté avant le spectacle[/caption]

Brad a documenté son changement corporel spectaculaire sur Instagram, révélant comment, en seulement 10 semaines, il a éliminé sa graisse corporelle pour révéler de la masse musculaire maigre.

Montrant un impressionnant pack de huit debout dans son boxer, Brad était à juste titre fier de ses résultats.

Les fans de Love Island ont appris l’identité des stars de 2021 aujourd’hui alors qu’elles étaient alimentées au goutte-à-goutte sur le compte Instagram officiel.

@brad_mcclell/Instagram

Le jeune homme de 26 ans a mis 10 semaines pour changer de corps[/caption]

@brad_mcclell/Instagram

Les résultats étaient très impressionnants[/caption]

ITV

Brad est célibataire depuis deux ans[/caption]

À côté d’un Polaroid de Brad, il y avait une citation : « Célibataire depuis deux ans, vit avec sa grand-mère et n’a jamais eu de rendez-vous. Personne n’a plus besoin d’un été d’amour que Brad !

Le beau gosse n’est clairement pas un fan des applications de rencontres, privilégiant les rencontres plus organiques.

Il a déclaré: «Je veux sortir en face à face, j’aime rencontrer des gens. Je suis facile à vivre, décontracté.

« Qui ne voudrait pas être dans une belle villa dans un pays chaud pendant un certain temps ? »

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island





L’ouvrier de 26 ans de Northumberland veut gagner le plus d’argent possible avec le moins d’effort possible.

Il a déclaré : « J’essaie de gagner le plus d’argent possible en en faisant le moins possible. Ils diraient probablement – pas paresseux, car je suis énergique – j’essaie juste de m’en tirer sans rien faire.

Ses normes sont également élevées, avec lui énumérant ses femmes idéales comme Sommer Ray d’Instagram, Zara McDermott ou Megan Fox.