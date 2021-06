Love Island 2021 EN DIRECT: Chloe et Brad s’embrassent ce SOIR alors que Shannon et ses collègues s’habillent en « diables excités »

ESCOUADE GLAM

Les candidats de Love Island dépensent une fortune pour se rafraîchir pour la plus grande émission télévisée.

La plus chère était l’épilation au laser, qui coûte environ 1 550 £ au Royaume-Uni sur la base d’un cours de six séances pour des zones telles que les jambes, les aisselles et le bikini.

Les soins capillaires comprenaient une tête complète d’extensions, au prix d’environ 460 £, et une tête complète de faits saillants, au prix d’environ 140 £, selon LongevitaHairTransplant.com.

Les produits de comblement des lèvres, le botox et le blanchiment des dents figuraient également sur la liste, les concurrents précédents étant très ouverts sur le travail qu’ils ont accompli.