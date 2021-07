Love Island 2021 EN DIRECT – Casa Amor ‘FERA ou détruira des relations’ alors que Hugo, Toby, Jake et les garçons s’éclipsent ce soir

LES débutants de Casa Amor ont été révélés avant leurs débuts sur Love Island – et ils semblent prêts à bouleverser le casting de cette année.

Le vendeur de voitures Harry Young est le premier insulaire à être recruté sur l’application de rencontres Tinder.

Avant son entrée dans la villa, la bombe de Glasgow a déclaré : « Kaz a toujours été dans mon top trois. Mais une fois que je suis là-bas et que je parle avec les gens, cela pourrait changer.

Cela vient après qu’Aaron et Lucinda aient été expulsés de la villa hier soir après avoir reçu le moins de votes du public.

Mais le jeune couple pourrait être reconnaissant d’avoir été largué de l’île la nuit dernière lorsqu’ils se rendent compte que Casa Amor est au coin de la rue.

Des beaux mecs et des filles sexy feront de leur mieux pour égarer le casting – les fans craignant particulièrement pour Liberty et Jake après qu’ils soient devenus petit ami et petite amie plus tôt dans la semaine.

