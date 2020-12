Comme L’amour est aveugle Les fans se souviendront peut-être que Cameron, 29 ans, est consultante en science des données, tandis que Lauren, 34 ans, possède et exploite sa propre entreprise, The Speed ​​Brand. En termes simples, ils sont tous les deux très occupés par leur carrière – il n’a donc pas été facile de travailler ensemble à domicile au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Le plus grand défi pour nous, je pense, a été de trouver l’équilibre entre le travail et le temps personnel», a expliqué Lauren. «Surtout vivre dans le temps dans lequel nous vivons, passer tellement de temps ensemble. Je pense que nous avons simplement découvert le meilleur moment pour nous et ensuite continuer à nous épanouir en tant que couple. Je pense qu’il est important de trouver cela équilibre. »

De plus, les stars de la télé-réalité ont une énorme bousculade: leur série YouTube, Accrocher avec les hamiltons.