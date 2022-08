“Love Is Blind’s” Iyanna et Jarrette se séparent

C’est un enveloppement pour un couple populaire d’une émission de téléréalité Netflix.

Iyanna McNeely et Jarrette Jones de L’amour est aveugle la célébrité ont annoncé leur séparation et leur divorce imminent. Le couple séparé a publié un message commun sur Instagram annonçant la nouvelle.

“Après mûre réflexion, nous sommes attristés de partager que nous nous sommes séparés et que nous allons commencer le processus de divorce”, lit-on dans le communiqué officiel. “Bien que nous ayons de l’amour l’un pour l’autre, nos vies vont dans des directions différentes et ce n’est pas grave. Prendre cette décision n’a pas été facile et nous nous souhaiterons toujours le meilleur. Nous espérons que vous nous donnerez tous un peu d’espace alors que nous fermons ce chapitre de nos vies.

Le couple a également exprimé sa gratitude pour leur L’amour est aveugle famille de la saison 2 et Netflix lors de l’ajout; “Nous ne regrettons rien !”

La nouvelle survient après que le couple a célébré son premier anniversaire en juin. À l’époque, les deux ont exprimé de doux sentiments sur la construction d’une fondation ensemble et Jarrette a noté que sa femme, qu’il comparait à sa «colonne vertébrale», lui montrait un amour inconditionnel.

“C’est tellement fou de penser qu’il y a un an aujourd’hui, nous avons tous les deux pris une ÉNORME chance avec cette chose appelée l’amour et le mariage”, a écrit Jarrette via sa page Instagram @TheJJones_05. Tous ceux à qui nous avons parlé au cours de la dernière année ont dit que la première année de mariage est la plus difficile… Welp nous l’avons fait !! Cette dernière année a été remplie de hauts, de bas, d’inconfort, de croissance, de bonheur, de compromis… Je pourrais continuer indéfiniment, mais ce tour de montagnes russes en valait la peine. J’ai tellement appris sur moi-même, tellement sur vous et cela m’a façonné pour être le meilleur homme pour nous et ce mariage.