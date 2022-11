Love Is Blind est la lettre d’amour de Netflix aux célibataires

Comme une coupe de cheveux désespérée que vous obtenez pendant que votre styliste est en vacances, la troisième saison de Netflix L’amour est aveugle vous fera chuchoter encore et encore : Ce n’est pas ce que j’ai demandé.

L’amour est aveugle a été créée en 2020 et a été initialement présentée à la fois comme un événement Netflix de trois semaines et une expérience socio-romantique testant si les humains pouvaient ou non tomber amoureux les uns des autres sans se voir. « Expérience », avec ses connotations vaguement scientifiques et contrôlées, s’est révélée être une description généreuse.

Au fil des saisons, il est devenu très clair que ce processus était tout sauf scientifique – ou contrôlé.

Voici comment L’amour est aveugle est passé d’un conte de fées sociologique à un cauchemar de télé-réalité en seulement trois saisons.

L’amour est aveugle est censé être de trouver l’amour … aveuglément

L’essentiel de l’émission est que personne n’achèterait jamais une voiture ou ne louerait un appartement sans le voir en personne, et encore moins épouser quelqu’un qu’il n’a jamais vu. Pourtant, les producteurs de Netflix ont trouvé un tas de personnes qui ont dit qu’elles épouseraient en fait quelqu’un qu’elles n’ont jamais vu. Ces cobayes ont été généreusement éclairés, captés et mis sur nos écrans de télévision.

Pendant environ 10 jours, ces romantiques entraient dans des “pods”, de petites chambres confortables avec un canapé et un mur commun, parlaient à leurs futurs conjoints et filmaient leurs interactions. L’émission appelle ces conversations des « dates » et plusieurs dates sont considérées comme un scénario de petit ami/petite amie (les couples des trois saisons sont hétérosexuels). Si ces rendez-vous s’éteignent, ces étrangers deviennent des “ex” – mais s’ils réussissent, l’objectif final est l’engagement après seulement quatre semaines.

L’amour est aveugle aime appeler les choses par d’autres noms, créant (ou du moins essayant de créer) une réalité surréaliste où les coutumes et les définitions conventionnelles sont suspendues.

La première saison a donné naissance à deux couples mariés – Cam et Lauren (très gentils et sympathiques) et Barnett et Amber (moins sympathiques, mais bons pour eux) – qui sont toujours mariés à ce jour. Le couplage de Cam et Lauren était le meilleur scénario de l’émission de “l’expérience”. Ils sont tous les deux très beaux, ont des emplois réguliers (il est scientifique, elle est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux) et ont des amis et de la famille qui les soutiennent. Si ces personnes ostensiblement normales et très chaudes pouvaient vraiment tomber amoureuses dans des circonstances aussi folles, alors ce spectacle loufoque ne pouvait pas être aussi farfelu.

La plus grande star de l’évasion, cependant, était Jessica, une femme qui s’est fiancée à un homme nommé Mark dans les pods, mais qui était en fait plus intéressée par Barnett.

Jessica a essayé de courtiser Barnett après les pods, ce qui a rendu les choses gênantes pour le reste de la distribution, y compris sa propre fiancée. Jessica est également devenue triste, s’est saoulée et a donné du vin à son chien. Peu de temps après, les fans et les membres de la distribution l’ont surnommée “Messica”, un portemanteau pour aider à trianguler son énergie chaotique.

Les producteurs ont semblé le remarquer et ont utilisé ce qu’ils avaient appris de Jessica pour bricoler leur expérience. J’avais prédit que plus la série durerait de saisons, plus elle finirait par devenir cynique. Et oh regarde, j’avais raison.

La deuxième saison a comporté plus de temps en face à face avec des personnes qui ne se sont pas jumelées dans les pods, y compris Shaina, une coiffeuse qui semblait déterminée à saboter le couple fiancé Natalie et Shayne parce qu’elle était attirée par ce dernier. La deuxième saison a également présenté Jarrette et Mallory, qui avaient des sentiments l’un pour l’autre bien qu’ils soient tous deux fiancés à d’autres personnes. Jarrette et sa partenaire Iyanna étaient l’un des deux couples qui se sont mariés dans la série, mais les deux se sont finalement dissous.

Les producteurs ont également trouvé Shake, un homme qui, selon sa propre description, était déterminé à épouser une femme assez petite pour la porter sur ses épaules lors d’un festival de musique. Rien n’avait plus d’importance pour lui que cette qualité, et il était extrêmement grossier avec sa partenaire Deepti parce qu’elle était trop grosse pour qu’il la soulève, comme Coachella. Shake avait 33 ans au moment du tournage.

Les couples se sont effondrés, mais le spectacle a prospéré.

Les producteurs ont ajouté un épisode de suivi de trois épisodes, L’amour est aveugle : après l’autel en septembre 2022. L’épilogue supplémentaire a rattrapé le casting de la deuxième saison pour voir si une romance avait éclaté depuis le tournage initial. Cependant, l’émission a été diffusée après que les couples ont annoncé leurs séparations et divorces réels, transformant l’expérience de visionnage en une sorte d’autopsie de la relation mourante.

Cela nous amène à cette troisième saison démente, un spectacle qui ressemble à peine à son origine, mais que j’apprécie pour différentes raisons.

Existe-t-il des appariements réfléchis basés sur le respect mutuel ? Pas exactement. Y a-t-il des couples potentiels qui creusent profondément pour partager leur vrai moi sans le fardeau de l’apparence physique ? Pas tellement.

Mais il y a plus de moments face à face entre les candidats et des interactions plus forcées entre les couples et les ex qui n’ont pas fonctionné. Cela a conduit à une forte augmentation du nombre d’hommes disant à leurs partenaires que d’autres femmes sont plus sexy qu’eux. Au lieu d’une quête pour trouver l’amour, la série est devenue une volonté ou non d’esquiver les balles.

Et je ne peux pas m’empêcher de regarder. Parce qu’avez-vous déjà voulu voir quelqu’un se faire défoncer la merde au point de vous connecter semaine après semaine ? Sinon, je vous encourage à essayer.

L’amour est aveugle la saison trois parle moins d’amour que de drapeaux rouges

“MOUCHES! DANS! LE SIEN! TOILETTE! DES MOUCHES DANS SES TOILETTES !

J’étais seul à la maison quand j’ai crié ça. Je ne l’ai pas fait pour que quiconque entende, mais pour me rassurer que je n’étais pas en train d’halluciner ou de faire un accident vasculaire cérébral. Cette image dégoûtante apparaît dans l’épisode sept. Quatre mouches se blottissent dans la cuvette des toilettes de Cole, mangeant vraisemblablement la crasse qui n’a pas été nettoyée depuis des semaines.

Cette image contient du contenu sensible ou violent Appuyez pour afficher

Cole, 27 ans, est l’un des concurrents masculins de cet épisode et est devenu le méchant de la série. Il était attiré par deux femmes des groupes, Colleen et Zanab, mais a choisi Zanab, dit-il, en raison du lien émotionnel qu’elles ont forgé. Cela ne l’a pas empêché de dire à Colleen, en la voyant, qu’il était très attiré par elle – bien plus qu’il n’était attiré par Zanab. À un moment donné, il raconte à Zanab son attirance pour Colleen plus ou moins de la même manière qu’il l’a exprimée à Colleen. À la surprise de personne, ça ne va pas bien.

Les autres conflits de Cole et Zanab incluent qu’elle ne veut pas qu’il laisse ses serviettes mouillées sur les sols, sur les tables et sur les lits. Son aversion pour les serviettes mouillées éparpillées dans leurs espaces de vie et sa demande directe de les ramasser est, dit Cole, qu’elle est passive-agressive. À plusieurs reprises, Cole dit également à Zanab qu’elle n’est pas le genre de fille avec qui il sort habituellement (Colleen l’est) et que les parents de Cole n’ont pas non plus l’intention de la rencontrer. À un moment donné, il demande si elle est bipolaire, non pas comme une véritable question sur sa santé mentale mais plutôt comme une insulte. Aussi, vole dans les toilettes!

Si ce n’était de ce qui semble être l’obligation contractuelle de chaque candidat de ne jeter leur futur conjoint à l’autel qu’en tenue de mariage, ces deux personnes ne seraient pas ensemble. Et c’est exactement le point.

Ce qui rend L’amour est aveugle si convaincant est qu’il amplifie les terribles facettes de la datation – désespoir, mauvaise communication, anxiété, disputes – à un degré si inconfortable et démesuré que les rencontres régulières dans la vie réelle sont un soulagement.

Aussi mauvais que les choses se passent dans le monde réel, il est peu probable que quelqu’un vous dise que vous êtes psychotique et passif-agressif pour vouloir que quelqu’un raccroche sa serviette. Aussi mauvais que nous ayons traité les gens, nous ne leur avons probablement jamais dit – comme Bartise, un autre concurrent masculin, le dit à sa partenaire Nancy – qu’ils ne sont pas un “smokeshow”, et nous ne le ferions jamais – comme Bartise le fait aussi à Nancy – crier à notre famille sur la façon dont nos partenaires ne partagent pas les mêmes opinions politiques dans l’espoir que les membres de la famille intimideront nos partenaires pour qu’ils changent d’avis.

Ces relations dysfonctionnelles existent pour rassurer le public à la maison que nous serions assez intelligents pour nous sortir de ces relations. Nous serions, bien sûr, suffisamment conscients pour chronométrer ce type de toxicité si jamais il entrait dans nos propres vies… n’est-ce pas ?

Ce qui distingue cette saison, cependant, c’est la quantité de temps dépensée à attendre que Cole (et dans une moindre mesure, Bartise) fasse face à une sorte de récompense. La tension dramatique de l’émission reposait sur l’espoir que ces hommes vivraient quelque chose de pire que de se faire larguer. Je suis peut-être une vieille fille vindicative, mais tout le monde n’a-t-il pas un ex comme ça ?

Peut-être qu’après la 30e fois où elle lui aurait dit de ramasser sa serviette humide et de ranger ses sous-vêtements sales et qu’il aurait insinué pour la 29e fois qu’elle était une mégère folle, Zanab quitterait finalement Cole. Peut-être que quelqu’un – peut-être nos hôtes Nick et Vanessa Lachey – interviendrait et dirait à Cole qu’il est un bébé trop grand et à Zanab qu’elle a besoin de s’aimer. Mais cela n’est jamais arrivé. Comme un documentaire sur la nature que vous ne pouvez pas montrer aux jeunes enfants parce qu’un lion mordille un zèbre et que le zèbre se promène avec ses tripes, L’amour est aveugle fait tourner la caméra.

La chose la plus proche que la série nous a donnée d’une sorte de justice a été la réunion, au cours de laquelle Zanab et les candidates ont déclaré que Cole était extrêmement immature et n’était pas un plaisir à ce jour. À un moment donné, ils mentionnent que les éditeurs ont été extrêmement gentils avec Cole et n’ont pas montré certains de ses comportements les plus répugnants – principalement Zanab qui fait honte à la graisse. Après avoir dit à Zanab qu’elle était “folle” et “folle”, les autres membres de la distribution exhortent Cole à ne pas utiliser un langage capacitiste, auquel il répond que, d’accord, Zanab est un menteur.

Juste au moment où j’avais pris ma décision et pensé que je pouvais mettre cette saison de côté, les méchants producteurs de cette émission d’horreur ont inclus une scène post-crédits apparemment conçue pour faire encore plus de ravages dans mon cerveau déjà corrodé.

Tout au long de la réunion, une anecdote sur les Cuties, les mandarines douces et faciles à peler, revenait sans cesse. Zanab a dit qu’elle avait voulu en manger deux, mais Cole lui a fait honte de ne pas les manger. Cette scène n’avait jamais été montrée. Les producteurs ont ensuite inclus les images en tant que scène post-générique, et cela montre que Cole lui dit de ne pas gâcher son “appétit”. L’interaction ne semble pas aussi horrible que Zanab l’a décrite, et le mal était fait : je ne pouvais plus croire pleinement Zanab non plus.

Pour la première fois cette saison, il n’était pas clair qui avait tort, qui avait raison et quelle était la vérité sur une relation apparemment très simple, évidente et terrible. Ayant établi depuis longtemps que l’amour n’est pas vraiment aveugle, la révélation de cette saison que les relations – même brèves, faites pour la télévision – ne sont pas bien rangées a rendu le spectacle surréaliste aussi réel qu’il ne l’a jamais été.

Je devais choisir entre un homme qui avait des mouches dans ses toilettes ou la femme qui aimait l’homme qui avait des mouches dans ses toilettes. Un homme qui a peut-être honte de la graisse et une femme qui a peut-être exagéré la violence psychique de cette interaction Cuties. Ce n’est pas un choix attrayant, mais il affirme une chose : être célibataire, c’est bien aussi. Eh bien, jusqu’à la saison prochaine, bien sûr.