“Love Is Blind” annonce le casting de la saison 6 : tout ce que nous savons

Préparez-vous à retourner dans les pods ! Saison 6 de L’amour est aveugle vient d’annoncer un tout nouveau casting de singles de Charlotte, en Caroline du Nord. Mercredi, Netflix a partagé les photos et les détails des 30 nouveaux célibataires en quête d’amour.

Il s’agit peut-être du casting le plus diversifié de la série à ce jour, âgé de 25 à 37 ans. Dans la bande-annonce de la saison 6, les téléspectateurs apprennent que pour la première fois, Netflix a choisi une mère célibataire. L’assistante exécutive Jessica, 29 ans, dit à propos de son prétendant : “Il devrait comprendre que ma fille et même peut-être nos futurs enfants passeraient toujours en premier.”

Co-hôtes pseudo et Vanessa Lachéy sera de retour cette saison pour aider à guider les relations amoureuses tout au long de leurs fiançailles et jusqu’au jour de leur mariage.

Et non seulement la série revient pour une saison 6, mais elle a également été renouvelée pour une saison 7.

Voici tout ce que nous savons sur la saison 6 :

Qu’est-il arrivé aux couples de la saison 5 ?

La saison 5 a sans doute été la plus controversée de l’histoire de la série, avec seulement deux couples se rendant à l’autel (ce que nous avons vu). Lydia Velez Gonzalez et James Milton Jr. (alias Milton) ont été les seuls à se marier, avec plusieurs fiançailles rompues et un couple qui s’est rendu à l’autel seulement pour que Netflix choisisse d’abandonner leur scénario. Aucun projet n’a été annoncé pour un Après l’autel spécial en ce moment.

Première de la saison 6

Le spectacle devrait revenir le 14 février 2024, avec des étincelles qui jailliront certainement le jour de la Saint-Valentin.

Emplacement de la saison 6

L’émission suivra un nouveau groupe de célibataires de Charlotte, en Caroline du Nord, alors qu’ils s’aventurent dans les pods pour trouver l’amour.

Casting de la saison 6

Alejandra – 28 ans, consultante financière

Netflix

Amber – 31, Vente de dispositifs médicaux

Netflix

Amber Desiree « AD » – 33 ans, Courtier immobilier

Netflix

Amy – 28 ans, spécialiste du commerce électronique

Netflix

Amy C. – 34 ans, directrice des relations publiques

Netflix

Ariel – 32 ans, courtier hypothécaire

Netflix

Ashley – 32 ans, infirmière praticienne

Netflix

Austin – 27 ans, vente de logiciels

Netflix

Ben – 34 ans, architecte de solutions cloud

Netflix

Bretagne – 25 ans, Partenaire Client Sénior

Netflix

Chelsea – 31 ans, hôtesse de l’air et planificatrice d’événements

Netflix

Clay – 31 ans, Vente d’entreprise et Entrepreneur

Netflix

Danielle – 30 ans, Communications d’entreprise

Netflix

Danette – 33 ans, hôtesse de l’air

Netflix

Deion – 27, Ventes de logiciels

Netflix

Drake – 32 ans, producteur vidéo

Netflix

Jamal – 32 ans, directeur de magasin

Netflix

Jeramey – 32, Intralogistique

Netflix

Jessica – 29 ans, Assistante de direction

Netflix

Jimmy – 28 ans, vente de logiciels

Netflix

Johnny – 28 ans, chargé de comptes

Netflix

Kenneth – 26 ans, directeur d’école secondaire

Netflix

Laura – 34 ans, directrice de comptes

Netflix

Mackenzie – 25 ans, maquilleuse

Netflix

Matthieu – 37 ans, conseiller financier principal

Netflix

Nolan – 31 ans, consultant en gestion

Netflix

Sarah Ann – 30 ans, responsable du support client

Netflix

Sunnite – 34 ans, analyste commercial

Netflix

Trevor – 31 ans, chef de projet

Netflix

Vince – 35 ans, avocat

Netflix

Hôtes de la saison 6

Nick et Vanessa Lachey sont de retour pour co-animer cette saison après avoir été co-animateurs au cours des cinq dernières saisons.

Netflix

Comment les épisodes se dérouleront-ils ?

La saison 6 sera diffusée le jour de la Saint-Valentin. Les épisodes 1 à 6 sortiront le mercredi 14 février, suivis des épisodes 7 à 9 le mercredi 21 février. Les épisodes 10 et 11 sortiront le mercredi 28 février et la finale du mariage sera diffusée le mercredi 6 mars.

Y aura-t-il des saisons futures ?

Netflix a renouvelé L’amour est aveugle pour la saison 7, et Kinetic Content, qui produit la série, a lancé un casting pour des célibataires à Minneapolis et Saint Paul, Minnesota, ainsi qu’à Denver, Colorado, en mars. Il est donc prudent de dire que les pouvoirs en place sont à l’affût des saisons à venir.

L’amour est aveugle la saison 6 sera diffusée le mercredi 14 février sur Netflix.

CONTENU CONNEXE :