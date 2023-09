Elle mangeait Erica Mena UP ! Spice l’a posé sur elle et a réfléchi le miroir sur elle-même. « Bienvenue au club! »

Erica Mena sera à jamais une perdante amère. Soyez en colère contre tout le monde sauf son bébé papa/ex-mari qui continue de l’embarrasser. Pour qu’elle traite THEE Spice de « singe » à cause d’un commentaire trivial. Puis Erica l’a dit deux fois ! Erica BEEN ressentait cela à propos de Spice.

Spice en avait assez de créer des liens avec Erica à propos des malheurs d’une mère célibataire et du comportement soi-disant « mauvais payeur » de Safaree, seulement pour que Safaree révèle qu’il payait une pension alimentaire pour ses enfants et qu’il entretenait toujours des liens sournois avec elle. Ensuite, Erica a gâché le gala de Spice en criant à tous les membres de la distribution qui voulaient l’écouter à propos de ses problèmes de veines.

Les réseaux sociaux célèbrent le licenciement d’Erica Mena pour avoir crié des insultes racistes à Spice

Une chose à propos des commentaires : ils ne sont PAS du côté d’Erica Mena. Après des jours passés à traîner ses BS anti-Black contre Spice, son licenciement est une nouvelle très attendue.

Salut, LHH les producteurs ont exaucé les souhaits des fans, et cette saison de LHHATL sera le dernier d’Erica avec la franchise. On ne sait pas si elle serait revenue à la télévision peu de temps après son arrestation avec Bambi Richardson et Zell Swag lors d’une bagarre dans un bar le week-end dernier.

Saucy Santana soupçonnait la mère de trois enfants d’avoir trop bu avant de déclencher la majeure partie, sinon la totalité, du combat. Il a affirmé qu’elle était « belliqueuse », combattant la sécurité du salon d’Atlanta alors qu’ils tentaient de l’escorter. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Erica était toujours en colère et aurait également tenté de les combattre.

D’abord, elle a été arrêtée, puis dénoncée pour racisme, et maintenant elle est renvoyée de LHH. Erica Mena passe la pire semaine de sa vie et je suis là pour ça pic.twitter.com/neoqFIXpK3 – Le stylo de Pardi🦄 (@therapmaewest) 2 septembre 2023

L’ancienne renarde de la vidéo ne s’est pas prononcée depuis qu’elle a été inculpée de coups et blessures sur policier, d’entrave et de simples coups et blessures. Maintenant que le caractère colérique et l’attitude méchante d’Erica lui ont fait perdre son emploi et peut-être sa liberté, nous espérons qu’elle chantera un air différent.

La diva sourde pourrait toujours prendre une page du livre de Kandi pour réfléchir. « Est-ce que je vis dans la veine (du front) ? Mon jeûne est-il dans la veine (du front) ? »

Découvrez les réactions en ligne à Amour et hip-hop virant Erica Mena ci-dessous.

Amour et hip-hop la créatrice Mona Scott-Young a apparemment répondu à la réaction négative en déclarant que la situation était « gérée ». De nombreux commentaires ont également critiqué les producteurs et MTV pour avoir attendu l’indignation pour licencier Erica, mais vaut-il mieux tard que jamais ?

Mona Scott-Young rédige la lettre de licenciement d’Erica Mena : pic.twitter.com/TZaSP2QeO0 — 👩🏾‍💻✍🏾 (@itslexdawriter) 2 septembre 2023

L’ironie est que VH1/Viacom/Mona Scott a vu ce clip il y a des mois et a quand même décidé de le diffuser. Cela n’aurait jamais dû voir le jour et Erica Mena aurait dû être lâchée immédiatement lorsque cela s’est produit. Ils ne font cela qu’à cause de l’indignation/des réactions négatives. https://t.co/p8HKAjkFBn -Kevikev (@KevCoke6) 2 septembre 2023

Erica Mena a été virée😊 pic.twitter.com/tGuDTnK9O9 – coochie crinière🤸🏾‍♂️ (@ttheycallmekiki) 2 septembre 2023

Erica Mena a besoin d’être battue, mais elle ne doit pas être la seule à être sous le feu des critiques. Les émissions de télé-réalité (les producteurs) mettent constamment BW dans des circonstances qui les ouvrent au misogynoir à des fins de divertissement, et cela existe depuis leur existence, à ma connaissance. – Ché Moni (@xCheMoni) 30 août 2023

Tubi est celle qui a vraiment besoin de couper les ponts avec Erica Mena, c’est là que je la vois le plus et je n’ai pas perdu de vue que cela a été filmé il y a des mois et qu’ils l’ont toujours gardée et ne l’ont pas virée immédiatement jusqu’à ce que la réaction commence, mais elle est J’ai été anti-noir, ils s’en fichaient https://t.co/9h4mQYXIbu — ⚜️Souverain⚜️ (@sauvamemte) 2 septembre 2023

Maintenant, à qui Bambi va-t-elle renifler maintenant que sa meneuse, Erica Mena, est partie et que Sierra n’est plus amie avec elle. #LHHATL pic.twitter.com/ggZPDRvAbJ – Will Smith m’a giflé (@AshleyShyMiller) 2 septembre 2023

Bonjour à tous sauf Erica Mena. Tirer son méchant cul de #LHHATL ne devrait pas être le point d’arrêt. J’espère qu’ils garderont également ce hoodbooger hors des franchises de New York, MIA et Hollywood. pic.twitter.com/f7RLIPXTTTl -Rachel. (@_loveRachel_) 2 septembre 2023

Le licenciement d’Erica Mena était tout à fait justifié. Maintenant, va profiter du chômage, espèce de heaux séchés et racistes et bonne chance pour obtenir de futures mentions, espèce de connard stupide pic.twitter.com/H2UZn8Bnny – OkSach (@CashMom__) 2 septembre 2023

Erica Mena l’a emmené en enfer et maintenant elle peut y rester puisqu’elle n’a plus de travail. 🤷🏽‍♀️ – Damita Jo (@KiaSpeaks) 2 septembre 2023

Les insultes animalisées anti-Noirs ne semblent jamais trop loin des lèvres des Latinas non noires qui connaissent ironiquement le succès grâce aux femmes noires. De nombreuses personnes de couleur présumée utilisent leur proximité avec la noirceur comme une ruse pour réussir tout en nourrissant des valeurs anti-noires. https://t.co/9IBxTQ6maw – Compte haineux Mamoncillo (@DiasporaDash) 31 août 2023

Pourquoi tant de Noirs défendent-ils Erica Mena ? F que « tout est juste en amour et en guerre » charabia. Une personne non-Blk me traitant de « singe bleu », puis l’accompagnant d’effets sonores équivaut à une personne blanche m’appelant an*gg*r. Elle a pratiquement appelé Spice an*gg*r. -HB (@HaroldCordero_) 2 septembre 2023

Erica Mena se faire virer, c’est des conneries. Le P. Cela permet seulement aux gens de sentir qu’ils ont le droit de dire ce qu’ils veulent sans conséquences. Et oui, je parle à mon nom. Ce n’est pas comme si Erica Mena était blanche… ce serait totalement différent. -Kara (@mzstokes) 2 septembre 2023

Les revenus d’Erica Mena ne devraient JAMAIS provenir de personnes et d’espaces noirs… pour le reste de sa vie. « Oh, c’est toi qui as traité cette femme noire de singe ? Non, nous n’embauchons pas. Vous feriez mieux de commencer à bouger comme les Juifs et les LGBTQIA. Ferme-la complètement, putain !!! #lhhatl — ☿ 𝚘𝚏𝚏𝚠𝚒𝚝𝚑𝚑𝚒𝚜𝚑𝚎𝚊𝚍🐦‍⬛🩸 (@sweetfacedinero) 2 septembre 2023

Erica Mena était raciste pour avoir traité Spice de singe. Période. Quelqu’un qui vous énerve ne vous incite pas à recourir à des insultes racistes, à moins que vous ne ressentiez déjà cela. Elle nous a raconté ce qu’elle ressentait réellement. – Ernest Owens (@MrErnestOwens) 30 août 2023

Erica Mena a été licenciée et c’était absolument mérité. Utilisons son cul fatigué comme exemple pour le reste d’entre vous, non-noirs, qui vous éloignez de la communauté noire pour vous faire un nom, puis pensez que vous pouvez manquer de respect aux femmes noires dans le processus.

pic.twitter.com/mQz5dWObl7 – Lilly🧚🏾‍♀️ (@LillyImaan) 2 septembre 2023

Toute femme noire qui enfile une cape pour Erica Mena pense probablement que les femmes noires à la peau foncée sont également inférieures. C’est la seule raison que j’ai pour justifier ce ridicule. – la tante au cul fin de quelqu’un (@just_tracee) 2 septembre 2023

Evelyn Lozada, Laura et Gloria Gloven, Erica Mena, toutes pareils. Ils ont cette haine anti-noire non provoquée et méchante pour les femmes noires, mais cette obsession inébranlable pour l’homme noir – c’était étrange à regarder parce qu’ils n’essaient même jamais de la cacher. – Tittygate 2023 (@jiggyjayy2) 30 août 2023

Ce n’est pas du colorisme. C’est du racisme Erica Mena n’est pas noire. Le colorisme s’exerce au sein d’une même ethnie/race. Appeler Spice un « singe » est un pur RACISME classique J’implore les confus de quitter les réseaux sociaux et d’ouvrir un livre/dictionnaire pic.twitter.com/EEKl91m351 – sa : (@notshawnallen) 30 août 2023

Erica Mena va bientôt sortir 32 nouveaux films sur Tubi au cours des 3 prochains mois – trappeur/rappeur (@lonthecelebrity) 2 septembre 2023

Des gens, comme Erica Mena, peuvent s’inscrire et se retirer de Blackness pour plus de commodité, puis diaboliser les gens, comme Spice, qui ne le peuvent pas à la première occasion. https://t.co/NcUZaZY1OG – JAB (@MsJamilaAisha) 30 août 2023

Ceux d’entre vous qui prennent la défense d’Erica Mena ou qui ne voient rien de mal à ce qu’elle traite une femme noire de SINGE et qu’elle fasse des BRUITS DE SINGE sont bloqués si je le vois. pic.twitter.com/3I5DtuP9BZ — 𝕜𝕚𝕠𝕟 . (@MrFlyyyGuyyy) 30 août 2023

Erica Mena est une PoS.

Elle est portoricaine et dominicaine – et cette anti-noirceur a sauté de sa Colombie-Britannique, qu’est-ce que j’ai dit à propos de notre communauté ?

Antiblack comme de la merde.

Elle a besoin de se manger les dents. https://t.co/q8VdacuUqx – Karly (@KarlyRican_) 2 septembre 2023

Au revoir, Erica Mena! Vous ne nous manquerez pas et fourrez Evelyn Lozada dans vos gros seins et emmenez-la avec vous ! #LHHATL pic.twitter.com/RwAinEmrC2 – La dent manquante d’Anila (@irvingbmusic) 2 septembre 2023

Erica Mena a été virée ??!! pic.twitter.com/0MNr0cXld5 — . (@JoVoiceofreason) 2 septembre 2023

La mère de Bow Wow voit enfin Erica Mena traiter une femme noire de singe : pic.twitter.com/JoRThwEQQH — 𝒦𝑒𝓁𝒾 𝒜. 𝓡𝓸𝓬𝓴 (@Keli__Kelz) 30 août 2023

bien. fck cette salope fr. c’était un comportement ignoble. VH1 a également obtenu ce qu’il voulait. NORMALEMENT, ce serait qu’Erica Mena ait été licenciée pour une dispute non diffusée et ne montre pas réellement ce qui s’est passé. ils l’ont regardé se produire, l’ont édité, l’ont conservé, l’ont diffusé puis l’ont renvoyée https://t.co/ZK66bcumYm — ✿ bien ✿ (@dojasbin) 2 septembre 2023

Erica Mena est dans une émission noire, avec des enfants noirs, se déguisant en femme noire, et le seul mot qui lui restait dans son vocabulaire était singe ? Méchant travail. https://t.co/353NIFIwma – Olivia Non 🇭🇹 (@CassandraCherie) 30 août 2023

Le fils d’Erica Mena la déteste parce que c’est ainsi qu’elle traitait son père en public.

C’est un peu fou de sa part de traiter quelqu’un de singe alors qu’elle se balance littéralement sur les chevrons comme un babouin à chaque fois qu’elle est contrariée – ce qui est souvent le cas. https://t.co/NbCYz4H6MC pic.twitter.com/VlXWHYQKle – ViceGrip Vicky (@VicegripV) 31 août 2023

Qu’en pensez-vous Amour et hip-hop virer Erica Mena pour les insultes racistes contre Spice ?