Love fait face à cinq dans le chaud King George à Ascot samedi | Nouvelles de course

Le grand favori Love devrait affronter cinq rivaux dans les King George VI And Queen Elizabeth Qipco Stakes à Ascot samedi.

L’héroïne des 1000 Guinées et des Oaks de la saison dernière a fait un retour réussi après 10 mois d’absence dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot le mois dernier et est un ordre chaleureux de fournir à l’entraîneur Aidan O’Brien une cinquième victoire dans la pièce maîtresse de ce week-end.

Le manieur de Ballydoyle selle également l’ultra-constant Broome, qui a remporté quatre de ses six départs cette saison et a été vu pour la dernière fois en train de briser son canard au plus haut niveau lors du Grand Prix de Saint-Cloud il y a trois semaines.

L’opposition est dirigée par le héros du Derby de Charlie Appleby, Adayar.

Le poulain Frankel a été un vainqueur surprise du premier Classic du mois dernier, mais la forme a été considérablement renforcée par son compagnon d’écurie Hurricane Lane, qui a remporté à la fois le Derby irlandais et le Grand Prix de Paris depuis qu’il a terminé troisième à Epsom.

L’autre joueur de trois ans dans le peloton de samedi est Lone Eagle de Martyn Meade, qui a été battu d’un cou en deuxième par Hurricane Lane lors du derby irlandais il y a quatre semaines.

David Menuisier a déclaré la star stable Wonderful Tonight. Le Français basé à Newmarket a exprimé des doutes quant à la conduite de sa fierté et de sa joie sur un terrain rapide et espère que l’un des orages prévus arrive dans le Berkshire.

Le peloton, petit mais sélectionné, est complété par la Saudi Cup de John et Thady Gosden et le vainqueur de la Dubai Sheema Classic, Mishriff.

On peut s’attendre à ce que le fils de Make Believe s’améliore depuis son premier départ depuis ses exploits de globe-trotter lors de sa troisième place dans le Coral-Eclipse à Sandown il y a trois semaines.