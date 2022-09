Love Divine, All Loves Excelling : les paroles et la signification de l’hymne de Charles Wesley expliquées

LA congrégation funéraire chantera trois hymnes lors de la cérémonie funéraire de la reine.

L’un d’eux est Love Divine, All Loves Excelling – mais de quoi s’agit-il et que signifient les paroles ?

La congrégation funéraire chantera trois hymnes lors de la cérémonie funéraire de la reine Crédit : Getty

Quelles sont les paroles de Love Divine, All Loves Excelling ?

Amour divin, tous les amours excellent,

joie du ciel, descends sur la terre,

Fixe en nous ton humble demeure,

toutes tes fidèles miséricordes couronnent.

Jésus, tu es toute compassion,

tu es un amour pur et illimité.

Visitez-nous avec votre salut;

entrer dans chaque cœur tremblant.

Respire, ô respire ton Esprit d’amour

dans chaque sein troublé.

Laisse-nous tous en toi hériter,

trouvons le repos promis.

Enlevez l’amour du péché;

Alpha et Oméga être.

Fin de la foi, comme son commencement,

libère nos cœurs.

Viens, Tout-Puissant, délivrer,

laisse-nous toute ta vie recevoir.

Soudain reviens, et jamais,

jamais plus ils ne quittent les temples.

Toi nous serions toujours bénis,

te servir d’hôtes là-haut,

prie et te loue sans cesse,

gloire dans ton amour parfait.

Achevez donc votre nouvelle création ;

Soyons vrais et sans tache.

Fais-nous voir ton grand salut

parfaitement restauré en toi.

Changé de gloire en gloire,

jusqu’à ce qu’au paradis nous prenions notre place,

jusqu’à ce que nous jetions nos couronnes devant toi,

perdu dans l’émerveillement, l’amour et la louange.

Quelle est la signification de Love Divine, All Loves Excelling ?

Love Divine, All Love est un hymne écrit par Charles Wesley.

C’est l’une de ses chansons les plus connues et considérée comme une prière.

Les paroles demandent à Jésus d’entrer dans nos cœurs et nous permettent d’être libérés du péché.

Il est écrit autour de la progression des pensées – prières pour le Saint-Esprit, prière pour le retour du Seigneur et espoir pour la finalisation de sa nouvelle création.

Est-ce que Love Divine, All Loves Excelling est une chanson funéraire ?

Love Divine, All Loves Excelling est considéré comme une chanson funéraire.

Il est utilisé par différentes dénominations tout en disant au revoir à quelqu’un.