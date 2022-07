Love and Thunder ‘a une ouverture nationale de 143 millions de dollars

Natalie Portman et Chris Hemsworth jouent dans “Thor : Love and Thunder” de Marvel.

Avec “Thor: Love and Thunder” zappant environ 143 millions de dollars au cours de son week-end national, les analystes du box-office sont convaincus que les cinémas ne sont plus sur la voie de la reprise et ont atteint un rythme de normalité observé à l’époque pré-pandémique.

Au cours du week-end, le plus récent entrant dans l’univers cinématographique Marvel de Disney a totalisé 159 millions de dollars à l’échelle internationale, portant sa récolte mondiale à 302 millions de dollars.

“Les fans de Marvel se sont encore une fois rendus en force ce week-end alors que” Thor: Love and Thunder “a suivi le succès des Minions la semaine dernière pour se combiner pour la première paire d’ouvreurs de 100 millions de dollars des week-ends consécutifs depuis 2018”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

On estime que “Thor : Love and Thunder” a attiré plus de 10 millions de spectateurs ce week-end, soit environ 57 % de tous les clients du cinéma, selon les données d’EntTelligence.

Avec des ventes de billets continues pour des films comme “Top Gun: Maverick” de Paramount et Skydance, “Minions: The Rise of Gru” et “Jurassic World: Dominion” d’Universal ainsi que “Lightyear” de Pixar et Warner Bros. “Elvis”, le box-office national de ce week-end rapportera bien plus de 200 millions de dollars, voire plus près de 250 millions de dollars.

“Il est à noter que ce week-end reflétera un niveau de normalité au box-office qui s’est construit depuis le début de la saison estivale des films avec une sélection variée de succès des genres super-héros, action, comédie, famille, indie et horreur qui sont maintenant rejoints par “Thor: Love And Thunder””, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Dergarabedian a noté qu’il y a trois ans, au cours du même week-end, “Spider-Man: Far From Home” de Marvel était en tête du box-office aux côtés de “Toy Story 4” et “Aladdin” de Disney, “Yesterday” d’Universal, Warner Bros. “Annabelle rentre à la maison” et “MIdsommar” d’A24.

Ces films ont généré 185 millions de dollars au cours de ce week-end, une somme qui “sera facilement battue par la programmation globale de ce week-end alors que” Thor: Love and Thunder “fait un autre bon début chez Marvel”, a-t-il déclaré.

Alors que le nombre total de sorties à grande échelle en 2022 est en baisse de plus de 30% par rapport à 2019, Dergarabedian a déclaré que le box-office de cette année atteignait son rythme.

“Peut-être pouvons-nous enfin proclamer que l’industrie n’est pas sur la” voie “de la reprise mais qu’elle est finalement” arrivée “à une destination de normalité qui a mis longtemps à venir pour les salles de cinéma”, a-t-il déclaré.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal a distribué « Minions : The Rise of Gru », « Jurassic World : Dominion » et « Yesterday ».