“Love and Rockets”, une série qui a contribué à redéfinir la bande dessinée, fête ses 40 ans

Au cours de cette même période, Maggie a travaillé comme assistante d’un mécanicien prosolaire (dans l’une des idiosyncrasies intéressantes de la série, ce que pourrait être un mécanicien prosolaire n’est jamais expliqué), s’est mariée, a travaillé comme gérante d’un immeuble miteux à San Fernando Valley, a eu le cœur brisé par la vivacité et la voix de Vivian “Frogmouth” Solis et s’est languie de Hopey, même si les miles et les autres amants les séparaient souvent. Hopey, l’ancien punk, est devenu professeur d’école primaire. Luba, a déclaré Gilbert, “est maintenant cette vieille dame douce aux cheveux blancs.”

Et leurs créateurs ? Jaime et Gilbert, maintenant tous les deux dans la soixantaine, espèrent continuer pendant encore 10 ans environ, pour terminer 50 numéros de leur dernière série “Love and Rockets”. Gilbert lève les doigts raides d’arthrite. “Écoutez, celui-ci, je dois continuer à le plier”, a-t-il dit. “Voir? Ça n’ira plus. »

Jaime a ajouté : « Je me souviens très tôt, nous avons dit : ‘Faisons ça pendant 20 ans ! Et puis 20 ans plus tard, on se dit : « On ne fait que commencer. Alors maintenant, nous pensons, ‘OK, j’aurai 70 ans dans 10 ans.’ La plus grande inquiétude est que, eh bien, si je fais ça quand je suis plus vieux, est-ce que ça va chier ? J’y pense beaucoup. »

“Mais en ce moment, quand je suis à mon conseil”, a-t-il poursuivi, “il n’y a que moi et mon histoire. Je vais le finir, et ensuite c’est à toi. Je ne vais pas m’inquiéter pour l’avenir. C’est juste moi qui crée cette histoire pour toi.