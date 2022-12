“Love After Lockup”, le débutant Nathan se prépare pour la sortie de GF

Nous ne sommes qu’à un jour de la nouvelle saison

de L’amour après le confinement!

Nous sommes ravis de partager un clip exclusif de la première d’une toute nouvelle saison de WE tv L’amour après le confinement, débutant le vendredi 16 décembre à 9/8c. On y rencontre un nouveau L’amour après le confinement couple Nathan et Skylar. Nathan vient de sortir de prison après avoir passé un an derrière les barreaux et Skylar approche de sa propre date de libération. Le clip partage un appel téléphonique entre les deux, tandis que Nathan va acheter des meubles pour eux. Il s’ouvre ensuite sur la vie après son retour de prison.

Découvrez le clip ci-dessous:

Ouf… Quelles sont, selon vous, les chances que Nathan et Skylar évitent les ennuis ET restent ensemble ?

En savoir plus sur le premier épisode :

Gabby se bat contre sa belle-famille et planifie un mariage secret le jour de la sortie. Justine rencontre son mari pour la première fois hors des murs de la prison. Un ex-détenu réformé craint que sa femme enfermée ne lui cause des problèmes. Un bijoutier tombe amoureux d’un voleur de banque.

Un bijoutier et un braqueur de banque ? Cela ressemble définitivement à un appariement épicé. Ce spectacle est un tel plaisir coupable et nous aimons qu’ils continuent à trouver de nouveaux couples avec une dynamique complètement différente.

Connectez-vous pour la première de la saison d’un tout nouveau L’amour après le confinement diffusé le vendredi 16 décembre à 9/8c sur WeTV.

Allez-vous regarder?