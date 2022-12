Love Actually a-t-il été tourné à Downing Street ?

BIEN QU’il y ait eu un certain nombre de scènes filmées en studio, la plupart de Love Actually a été tournée sur place à Londres.

Ici, nous examinons où certaines des scènes les plus emblématiques ont été filmées.

Hugh Grant incarne le Premier ministre David dans Love Actually

Love Actually a-t-il été filmé au 10 Downing Street ?

Dans le film, le Premier ministre David (joué par Hugh Grant) tombe amoureux d’une femme appelée Natalie (jouée par Martine McCutcheon) lorsqu’elle commence à travailler pour lui à Downing Street.

Les producteurs du film ont obtenu un accès supervisé au lieu emblématique.

Cependant, la plupart des scènes se déroulant au 10 Downing Street n’ont pas été tournées sur place mais aux studios Shepperton à Surrey.

C’est là que des ensembles ont été utilisés pour recréer l’apparence de la maison emblématique.

Où d’autre Love Actually a-t-il été filmé ?

Harry achète le collier infortuné

L'achat tristement célèbre du collier de Harry (joué par Alan Rickman) pour son assistante Mia (jouée par Heike Makatsch) a lieu à Selfridges.

La boutique est l’un des grands magasins les plus célèbres de Londres.

Emma Freud, partenaire du réalisateur du film, Richard Curtis, a révélé sur Twitter avoir filmé la scène emblématique à minuit dans le magasin.

La retraite au bord du lac de Jamie

Jamie s'échappe dans une maison au bord d'un lac après avoir découvert ce que sa femme faisait

Jamie (joué par Colin Firth) s’échappe dans une maison à couper le souffle au bord d’un lac après avoir découvert l’infidélité de sa femme.

La ferme réelle vue dans le film est située dans la ville française de Vidauban, sur le chemin du Roucas Troucas.

Malheureusement, la ferme est une résidence privée et vous ne pouvez pas la visiter.

La scène des cartes

Marc déclare son amour à Juliette

Nous ne pouvons pas oublier la déclaration d’amour de Mark (joué par Andrew Lincoln) pour la nouvelle épouse de son meilleur ami, Juliet (jouée par Keira Knightley).

La scène emblématique a été filmée à l’extérieur du 27 St Luke’s Mews à Notting Hill.

Bien que la route soit publique et que visiter la rue soit une tâche facile, le conseil a dû demander aux gens de ne pas se présenter et de prendre des photos car les touristes ont tendance à déranger les résidents.

La conversation de Daniel et Sam sur le banc

Daniel et son beau-fils Sam ont une conversation sincère avec vue sur la Tamise

L’une des histoires d’amour les plus réconfortantes de Love Actually est lorsque Daniel (joué par Liam Neeson) et son beau-fils Sam (joué par Thomas Brodie-Sangster) ont une conversation profonde sur l’amour à côté de la Tamise.

Dans la scène, le couple est assis sur un banc devant Gabriel’s Wharf sur South Bank.

Si vous voulez trouver le banc exact, il est situé à l’extérieur du restaurant The Wharf au 56 Upper Ground, SE1 9PP.

Le mariage de Pierre et Juliette

Pierre et Juliette se marient sur place

Le mariage de Peter (joué par Chiwetel Ejiofor) et Juliette dans le film a en fait eu lieu dans une église.

Le couple s’est marié à Grosvenor Chapel à Mayfair sur South Audley Street.

Si vous vous imaginez un mariage Love Actually, l’église accueille toujours des mariages là-bas.