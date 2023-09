L’ovation du Parlement canadien à l’égard d’un ancien soldat nazi était « profondément embarrassante », selon Trudeau | Nouvelles du monde

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’il était « profondément embarrassant » que des membres de son parlement aient donné deux ovations debout à un homme qui a combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Yaroslav Hunka, 98 ans, a été reconnu à la chambre basse de la Chambre des communes lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi.

M. Hunka a été invité par le président Anthony Rota, qui l’a présenté comme un héros de guerre ayant combattu pour la première division ukrainienne.

Cependant, cette division était également connue sous le nom de Division Waffen-SS Galicia, une unité volontaire placée sous le commandement des nazis.

Le Kremlin a jugé lundi « scandaleux » que M. Hunka ait été présenté au Parlement canadien comme un héros.

M. Rota, qui a résisté aux appels à la démission, s’était auparavant excusé d’avoir invité l’ancien combattant et de l’avoir reconnu comme un « héros ukrainien », affirmant qu’il avait par la suite eu connaissance de « plus d’informations qui me faisaient regretter ma décision de le faire ».

Il a ajouté qu’il souhaitait présenter ses plus sincères excuses aux communautés juives du Canada et du monde entier.

M. Trudeau a déclaré que les excuses du président étaient la « bonne chose à faire » et qu’« aucun préavis » de cette décision n’avait été fourni au bureau du premier ministre ou à la délégation ukrainienne.

Le Premier ministre canadien a déclaré : « L’orateur a reconnu son erreur et s’est excusé, mais c’est quelque chose qui est profondément embarrassant pour le Parlement du Canada et, par extension, pour tous les Canadiens, je pense en particulier aux députés juifs et à tous les membres du parti juif. communauté à travers le pays qui célèbre et commémore Yom Kippour aujourd’hui.

« Je pense qu’il va être très important que nous nous opposions tous à la propagande russe et à la désinformation russe, et que nous maintenions notre soutien ferme et sans équivoque à l’Ukraine, comme nous l’avons fait la semaine dernière en annonçant de nouvelles mesures pour soutenir l’Ukraine dans la guerre illégale menée par la Russie contre elle. « .

M. Rota a présenté M. Hunka et l’a félicité pour sa lutte pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes.

M. Hunka a reçu deux ovations de la part de parlementaires de tous les partis.

Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur d’opposition, a reproché à M. Trudeau et au gouvernement libéral d’avoir créé « un embarras et une honte diplomatiques massifs » pour ne pas avoir correctement examiné M. Hunka.

En savoir plus:

L’Ukraine dit avoir touché le quartier général de la marine russe de la mer Noire

Analyse : l’ONU est-elle toujours adaptée à ses objectifs après l’invasion de l’Ukraine ?

Image:

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le premier ministre canadien Justin Trudeau reconnaissent Yaroslav Hunka. Photo : AP





Parallèlement, plusieurs organisations juives de défense des droits ont condamné cette action.

Le Centre des Amis du Centre d’études sur l’Holocauste Simon Wiesenthal a publié dimanche un communiqué affirmant que cette division « était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable ».

« Des excuses sont dues à chaque survivant de l’Holocauste et vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a combattu les nazis, et une explication doit être fournie sur la manière dont cet individu est entré dans les salles sacrées du Parlement canadien et a reçu la reconnaissance du président de la Chambre et d’un standing ovation », indique le communiqué.

L’épisode s’inscrit dans le récit promu par le président russe Vladimir Poutine selon lequel il a envoyé son armée en Ukraine l’année dernière pour « démilitariser et dénazifier » le pays.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’Ukraine faisait partie de l’Union soviétique, certains nationalistes ukrainiens rejoignirent les unités nazies parce qu’ils considéraient les Allemands comme des libérateurs de l’oppression soviétique.