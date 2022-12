L’Ouzbékistan dit que 18 enfants meurent après avoir consommé du sirop fabriqué en Inde

Les enfants sont décédés après avoir pris le sirop Doc-1 Max alors qu’ils souffraient d’une maladie respiratoire aiguë.

Selon les responsables, le sirop contenait une substance toxique connue sous le nom d’éthylène glycol.

En Gambie, au moins 70 enfants sont morts après avoir consommé des sirops contre la toux et le rhume fabriqués par New Delhi.

Le ministère ouzbek de la Santé a déclaré qu’au moins 18 enfants sont morts après avoir consommé un sirop médicinal fabriqué par le fabricant de médicaments indien Marion Biotech Pvt Ltd.

Le ministère a déclaré que 18 des 21 enfants qui avaient pris le sirop Doc-1 Max alors qu’ils souffraient d’une maladie respiratoire aiguë sont décédés après l’avoir consommé. Il est commercialisé sur le site Web de l’entreprise comme traitement des symptômes du rhume et de la grippe.

Un lot de sirop contenait de l’éthylène glycol, qui, selon le ministère, était une substance toxique. Le sirop a été importé en Ouzbékistan par Quramax Medical LLC, a indiqué le ministère dans son communiqué publié mardi.

Il a également indiqué que le sirop était administré aux enfants à domicile sans ordonnance du médecin, soit par leurs parents, soit sur les conseils des pharmaciens, à des doses supérieures à la dose standard pour les enfants.

Il n’était pas immédiatement clair si tous ou l’un des enfants avaient consommé le lot suspect ou avaient consommé plus que la dose standard, ou les deux.

Marion Biotech, Quramax Medical et le ministère indien de la Santé n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Une source du gouvernement indien a déclaré que le ministère de la Santé se penchait sur la question.

L’Inde a lancé mardi une inspection de certaines usines de fabrication de médicaments à travers le pays pour garantir des normes de qualité élevées.

L’incident ouzbek fait suite à un incident similaire en Gambie, où la mort d’au moins 70 enfants a été imputée aux sirops contre la toux et le rhume fabriqués par Maiden Pharmaceuticals Ltd, basée à New Delhi. Le gouvernement indien et la société ont nié que les médicaments étaient en faute.

L’Inde est connue comme la “pharmacie du monde” et ses exportations de produits pharmaceutiques ont plus que doublé au cours de la dernière décennie pour atteindre 24,5 milliards de dollars au cours du dernier exercice.

Le ministère ouzbek de la Santé a déclaré avoir licencié sept employés pour négligence pour ne pas avoir analysé les décès en temps opportun et ne pas avoir pris les mesures nécessaires. Il a déclaré avoir pris des mesures disciplinaires à l’encontre de certains “spécialistes”, sans préciser le rôle de ces spécialistes.

Elle retire également les comprimés et sirops Doc-1 Max de toutes les pharmacies.