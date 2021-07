L’ouvrier tribal d’Odisha qui a lancé une chaîne pendant le verrouillage, gagne des lakhs sur YouTube

Le jeune tribal Isak Munda de Babupali, dans le quartier de Jujumura, dans le district de Sambalpur, est devenu célèbre en tant que blogueur YouTuber, ce qui a fait de lui une source d’inspiration pour tout l’ouest d’Odisha. Munda, qui était autrefois un journalier, s’est frayé un chemin après avoir regardé quelques vidéos YouTube sur le téléphone portable de son ami pendant le verrouillage de 2020 lorsque le travail s’était tari pour lui. Inspiré par ces blogueurs, il a décidé de faire une vidéo de lui-même et a rapidement pris un prêt de Rs 3000 pour s’enregistrer en train de manger une assiette pleine de riz bouilli sans assez de curry. Quelques heures après avoir mis en ligne la vidéo sur YouTube, il y a eu des milliers de vues et de commentaires, presque tous élogieux, et cela n’a cessé de croître. La popularité croissante de cette vidéo l’a incité à mettre en ligne une vidéo après l’autre sur sa chaîne YouTube, « Isak Munda Eating », recueillant de nombreuses vues. En quelques mois, Isak Munda a commencé à gagner des lakhs de roupies grâce à ses vidéos YouTube et a cessé de chercher un travail rémunéré à la journée.

« J’avais contracté un prêt de Rs 3 000 pour acheter mon premier petit smartphone pour faire des vidéos. Ma première vidéo a été vue par plus de 4,99 lakhs. Je fais des vidéos sur la vie dans mon ménage et mon village pauvres, montrant ce que nous mangeons et comment. Je suis heureux que mes vidéos soient si bien reçues par beaucoup. Je gagne un revenu décent maintenant », a déclaré Munda, 35 ans.

En juin 2020, trois mois après avoir mis en ligne sa première vidéo sur YouTube, Isak Munda avait reçu 37 000 roupies sur son compte bancaire, a-t-il déclaré. Puis, trois mois plus tard, il a obtenu Rs 5 lakh. « Ça continue d’arriver », a-t-il déclaré.

Munda, qui parle hindi et sambapuri, le dialecte occidental d’Odia, publie généralement des vidéos sur la vie sereine du village et les habitudes alimentaires des pauvres qui y vivent. Depuis mars 2020, Munda a mis en ligne près de 256 vidéos et sa chaîne YouTube compte actuellement plus de 7,29 lakh d’abonnés.

Sa première vidéo s’intitulait « Rice and Indian Sambar Fast Eating ». Dans cette vidéo de quatre minutes, Munda n’était qu’en gilet et mangeait une assiette pleine de riz bouilli chaud avec de la tomate crue, des feuilles vertes frites, un piment cru et juste un peu de dal. La vue de jeunes tribaux pauvres à Odisha en train de manger de la nourriture simple a en quelque sorte touché une corde sensible parmi les téléspectateurs. Ses vidéos suivantes mettaient souvent en vedette sa femme, Sabita Munda, et leurs quatre filles – Monisa, Monica et Mahima – et leur fils Pabitra. Les vidéos présentent généralement les traditions et les méthodes de préparation des aliments de sa communauté.

« Je n’ai étudié que jusqu’au septième niveau. Alors, j’ai pensé que je pourrais faire des vidéos sur ma propre communauté, ma culture et mon mode de vie dans mon village. Je montre également comment nous récoltons des champignons sauvages et mangeons des pousses de bambou afin que les gens en Inde et à l’étranger connaissent la vie simple que nous menons », a déclaré Munda.

Sa femme, Sabita Munda, est très heureuse de son succès sur YouTube. « Une fois, il a mis en ligne une vidéo de la maison en terre battue dans laquelle nous vivons. De nombreuses personnes l’ont visionnée et cela nous a apporté le soutien financier d’une organisation de Bhubaneswar pour construire une maison en briques et en ciment », a-t-elle déclaré en souriant.

« Isak fait constamment des vidéos sur nos traditions tribales locales. Il a aussi fait une vidéo de moi en train de tisser un tapis avec des feuilles de palmier dattier. Les gens aiment voir toutes ses vidéos. Ils découvrent nos traditions et notre culture. Il gagne donc de l’argent », a déclaré le beau-père d’Isak, Joseph Munda.

Isak est clair que le simple fait de gagner de l’argent avec ses vidéos YouTube n’est pas son objectif. « Je veux sensibiliser les gens à nos traditions locales et aussi aux influences négatives contre lesquelles elles se battent. Je suis heureux de ne plus chercher de travail journalier en tant qu’ouvrier », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici