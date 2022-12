L’ouvreur pakistanais Imam-ul-Haq veut que l’équipe « domine » l’Angleterre dans la ville natale de Multan | Nouvelles du cricket

L’ouvreur pakistanais Imam-ul-Haq cherche son équipe pour “dominer” l’Angleterre alors qu’il se prépare à jouer son premier test dans sa ville natale de Multan.

L’Angleterre a remporté une célèbre victoire au cinquième jour lors de l’ouverture de la série à Rawalpindi – juste sa troisième victoire au test au Pakistan – dans un match au cours duquel elle a fumé 921 points en seulement 136,5 overs au cours de ses deux manches, dont 506 sur 75 overs le jour de l’ouverture. .

Imam, qui a frappé un siècle lors du premier coup du Pakistan, pense que les hôtes auraient pu être plus agressifs lors de leur deuxième manche, au cours de laquelle ils ont été renvoyés pour 268 contre 343 alors que l’Angleterre a manqué 74 points gagnants sur les terrains les plus plats.

Tous les temps forts de la cinquième journée des premiers tests à Rawalpindi alors que l'Angleterre a remporté une célèbre victoire de 74 points



Le Pakistan doit maintenant triompher à Multan cette semaine pour garder vivants ses espoirs de victoire en série.

Imam a dit Sky Sports Cricket: “Il y avait des chances [in Rawalpindi] que nous n’avons pas collecté. Nous n’avons pas bien battu lors de la dernière session. Je pense que nous aurions pu gagner ce match test, mais chapeau aux garçons anglais. Le capitanat de Ben Stokes était brillant.

“A la poursuite de 657, vous êtes toujours derrière, nous devons donc survivre et dominer également. Nous n’avons pas si bien joué la deuxième manche. Il y a eu des moments où nous aurions pu attaquer et gagner le match test.

Image:

Imam-ul-Haq attend avec impatience une apparition «à domicile» dans le deuxième test





“Le Pakistan est célèbre pour ses retours et nous espérons revenir plus forts.

“La façon dont l’Angleterre joue ses matches de test est excitante. Nous sommes excités mais nous contrôlerons ce qui est sous notre contrôle. Nous devons être forts mentalement et avoir de nouveaux plans et j’espère que ce sera notre jour.”

Nous étions préparés à cela – mais pas 500 le premier jour. Ils ont joué des coups brillants et à haut risque. Les balayages inversés peuvent aller n’importe où, mais à ce moment-là, ils allaient à la limite.

Le 18e test d’Imam pour le Pakistan sera son premier à Multan. Le joueur de 26 ans a disputé trois matchs internationaux d’une journée sur le site contre les Antilles en juin, atteignant un demi-siècle à chaque match, mais dit que sa première apparition en test là-bas “est un sentiment que je ne peux pas décrire avec des mots”.

Il a ajouté : “Je voulais marquer cent [in the ODIs] mais est sorti à cause de cette excitation. J’étais très nerveux.

“Cela va être très excitant pour moi dans le match test. Une grande équipe comme l’Angleterre joue contre nous, donc ce sera très spécial.

« Dans ma petite enfance, j’ai vu mon oncle [Inazmam-ul-Haq] jouer ici. Il nous a fait gagner un test contre le Bangladesh donc il y a beaucoup de souvenirs.”

Imam a également de bons souvenirs de la dernière victoire du Pakistan au test contre l’Angleterre à domicile, à Lahore en 2005, à laquelle il a assisté après l’avoir quitté de son école voisine.

“J’ai dû sécher l’école [to see the game] mais ma mère ne m’a pas permis”, a ajouté le frappeur, qui a marqué chacune de ses trois tonnes de test à ce jour à Rawalpindi.

“Mon école était très proche du stade Kadhafi à Lahore. Mon frère est venu vers moi – je me souviens des mots – et il a dit : ‘Le Pakistan gagne donc nous devons nous dépêcher’.

“Il a dit que Shoaib Akhtar jouait de très bons swings inversés et des yorkers. Je me souviens qu’il a joué de bons lancers plus lents.”

Regardez le premier jour du deuxième test entre le Pakistan et l’Angleterre, à Multan, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de vendredi. Le montage commence à 4h30 avant un départ à 5h.