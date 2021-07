L’ouvreur de Luke Shaw pour l’Angleterre le plus rapide dans un affrontement pour l’Euro

Le premier but de Luke Shaw pour l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie a été le plus rapide marqué lors d’une finale du Championnat d’Europe. Shaw a marqué à 1 minute et 57 secondes du match au stade de Wembley. C’était le cinquième but le plus rapide jamais marqué dans l’histoire du tournoi et le troisième plus rapide à l’Euro 2020.

Le précédent but le plus rapide marqué lors d’une finale du Championnat d’Europe remonte à 1964 lorsque Chus Pereda a marqué pour l’Espagne à 5:17 du match contre l’Union soviétique. L’Espagne a gagné 2-1.

Autre fait marquant du match, Giorgio Chiellini est devenu le joueur le plus âgé à avoir débuté une finale de l’Euro en tant que capitaine à 36 ans et 331 jours. Il a dépassé Gianluigi Buffon, qui a établi le record à 34 ans et 154 jours lors de la finale de l’Euro 2012 contre l’Espagne, que l’Italie a perdu.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici