L’ouverture : Yamamoto, concours d’agents libres, chat MLBTR

Alors que les premiers jours de l’intersaison se poursuivent, voici trois choses que les lecteurs de MLBTR doivent garder à l’œil…

1. Quand Yamamoto sera-t-il publié ?

Plus tôt cette semaine, les Orix Buffaloes ont annoncé peu après leur défaite lors du septième match des Japan Series face aux Hanshin Tigers qu’ils avaient approuvé l’affectation du droitier vedette. Yoshinobu Yamamoto. Une fois l’approbation du club obtenue, la dernière étape avant que Yamamoto ne devienne officiellement un agent libre disponible pour les clubs de la MLB est qu’il soit officiellement affiché, après quoi il disposera d’une fenêtre de 45 jours pendant laquelle il pourra signer avec n’importe quel club des majors. . Jon Morosi du réseau MLB a récemment suggéré que la fenêtre de publication de Yamamoto devrait s’ouvrir dans un avenir proche, probablement la semaine prochaine.

Yamamoto, bien sûr, est peut-être l’agent libre de lanceur le plus excitant du marché. Prêt à entrer en agence libre à seulement 25 ans, il a dominé les frappeurs de la NPB avec une MPM de 1,42 en 557 2/3 de manches de travail au cours des trois dernières saisons. Alors que les recruteurs et les équipes ne savent souvent pas exactement comment les stars étrangères s’adapteront au ballon aux États-Unis, Yamamoto est en quelque sorte une exception à cela ; il est largement considéré comme un bras potentiellement de calibre as et un avant-gardiste du starter de rotation pour un club de la MLB. Cette combinaison de jeunesse et de talent a assuré à Yamamoto la troisième place sur la liste annuelle des 50 meilleurs agents libres de la MLBTR, où nous l’avions projeté pour un contrat de 225 millions de dollars sur neuf ans.

2. Concours de prédiction des agents libres MLBTR :

Le concours de prédiction des agents libres MLBTR de cette année restera ouvert jusqu’à lundi soir à 23 h CT. Si vous n’avez pas encore fait votre choix mais que vous souhaitez quand même participer, vous pouvez prendre le temps ce week-end pour le faire ! La participation au concours est gratuite et les trois premiers recevront respectivement des prix en espèces de 500 $, 300 $ et 100 $. Les 15 premiers recevront également un abonnement gratuit d’un an à notre forfait d’abonnement Trade Rumors Front Office, qui, en plus d’une visualisation sans publicité, comprend également l’accès au contenu hebdomadaire des e-mails, un chat hebdomadaire réservé aux abonnés, l’accès au Contract Tracker de MLBTR et Base de données des agences, et plus encore. Une fois le concours terminé, nous lancerons un classement afin que vous puissiez voir comment vous vous situez par rapport aux autres participants et au staff de la MLBTR ! Vous pouvez en savoir plus sur le concours ici et cliquez ici pour entrer vos choix!

3. Chat MLBTR aujourd’hui :

Avec l’intersaison qui s’accélère, Steve Adams de la MLBTR animera une discussion avec les lecteurs aujourd’hui à 13 heures CT pour répondre aux questions sur l’agence libre, les échanges et plus encore. Vous pouvez cliquer ici pour poser une question à l’avance, et ce même lien vous permettra de participer en direct et de lire une transcription une fois le chat terminé.