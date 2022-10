L’ouverture tant attendue du parc à thème Studio Ghibli au Japon est presque là

Ne vous attendez pas à des manèges ou à des personnages à taille humaine posant pour des photos. La vision du parc de 494 acres est unique à la vision de Hayao Miyazaki, co-fondateur du studio âgé de 81 ans, et est un hommage à son héritage en tant qu’animateur et créateur révolutionnaire. (L’idée est née en 2017 après que Miyazaki ait fait ce qui semblait être sa dernière annonce de retraite, bien qu’il travaille maintenant à nouveau.)

On pense que le résultat est le premier “parc hybride” du Japon, construit autour d’un espace public existant pour minimiser les dommages à l’environnement. Soucieux de la durabilité, ses créateurs ont acheté autant de matériaux que possible localement. L’attraction principale – le Grand Entrepôt de Ghibli – est convertie d’une piscine intérieure attachée à une patinoire intérieure.

Le parc se composera finalement de cinq zones, dont trois seront prêtes le mois prochain. Le Grand Entrepôt de Ghibli est une vitrine intérieure qui recrée les décors de 14 classiques de Ghibli. Dans la forêt de Dondoko, les visiteurs trouveront la maison de Satsuki et Mei de “Mon voisin Totoro”. The Hill of Youth présente le magasin d’antiquités de Nishi de “Whisper of the Heart” et le Cat Bureau de “The Cat Returns”.