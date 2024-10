l’ouverture incurvée dans la tour de guet des architectes NEXT révèle un cadre en bois

La tour de guet de Next sert de plate-forme d’observation et d’habitat pour les chauves-souris

SUIVANT Architectes a achevé la tour de guet d’Einderheide, haute de 26 mètres, en Bergeijkconçu pour offrir aux visiteurs une vue panoramique sur la forêt de Campine brabançonne tout en servant d’habitat aux espèces de chauves-souris locales. Le tour d’observation intègre des fonctions récréatives et écologiques dans une structure modeste mais emblématique qui renforce l’identité d’Einderheide. La conception comprend un escalier en colimaçon menant à la plate-forme d’observation, où les visiteurs peuvent découvrir la forêt depuis différentes hauteurs. La structure, en mélèze et pin lamellé-collé boiscomprend de multiples ouvertures et encoches à différents niveaux, offrant des perspectives uniques au fur et à mesure que les visiteurs montent. La forme caractéristique de la tour permet une vue dégagée à travers et au-dessus de la canopée forestière.



toutes les images par Karl Banski sauf indication contraire | image d’en-tête complète par Koen Mol

next intègre des niches et des cavités dans la structure en bois

En plus de son rôle de plate-forme d’observation, la tour est conçue pour soutenir la population de chauves-souris en offrant des habitats diversifiés. Des niches et des cavités sont intégrées dans toute la structure en bois, offrant des espaces pour se percher, s’accoupler et nidifier. Ces éléments, développés avec les conseils écologiques de Jeroen Mos, reproduisent les conditions naturelles et s’intègrent parfaitement à l’environnement forestier. Le bois utilisé dans la conception, en particulier le mélèze lamellé et le pin thermiquement préservé, contribue à cette intégration, offrant à la fois une stabilité structurelle et des surfaces rugueuses naturelles à saisir par les chauves-souris. La base de la tour est constituée d’une fondation en béton qui sert de gîte d’hiver aux chauves-souris. Cette conception inclusive de la nature fait suite à d’autres projets écologiques en Cabinet basé à AmsterdamNEXT Architects, comme le Bat Bridge et les Hopovers de De Centrale As.

Commandé par la municipalité de Bergeijk et soutenu par la province du Brabant du Nord et Boskalis, le projet impliquait une collaboration avec WSP, Mos Ecological Advice and Research et les architectes paysagistes H+N+S. La Tour de Garde d’Einderheide constitue un point de repère fonctionnel au sein du réseau récréatif de la forêt, équilibrant l’interaction humaine avec la conservation de la faune.



La tour de guet d’Einderheide s’élève à 26 mètres au-dessus de la forêt de la Campine brabançonne | image de Koen Mol



la structure sert à la fois de plate-forme d’observation et d’habitat pour les espèces de chauves-souris locales | image de Koen Mol



les ouvertures et les encoches sont positionnées à différents niveaux, offrant des perspectives uniques à mesure que les visiteurs montent



la tour est construite à partir de mélèze lamellé-collé et de bois de pin thermiquement préservé, se fondant dans la forêt



la conception intègre un escalier en colimaçon qui mène à une plate-forme d’observation à différentes hauteurs