L’ouverture : Hall Of Fame, Paxton, MLBTR Chat

À quelques semaines de l’entraînement de printemps, voici trois choses que nous garderons à l’œil dans le monde du baseball tout au long de la journée d’aujourd’hui :

1. Qui recevra l’appel de la salle ?

Les résultats du vote du Temple de la renommée de cette année seront annoncés ce soir à 17 heures (heure du Pacifique), déterminant qui rejoindra l’ancien manager des Pirates, Marlins, Rockies et Tigers, Jim Leyland, pour être intronisé à Cooperstown le 13 juillet. Adrien Beltre semble être presque assuré de rejoindre Leyland dans la classe de cette année. Comme le montre le Suivi des votes du Temple de la renommée du baseball Maintenu par Ryan Thibodaux, Beltre a actuellement reçu des votes sur 99 % des bulletins de vote connus du public. Avec 53,4 % des bulletins de vote connus, Beltre aurait besoin des voix de moins de 60 % des bulletins restants pour garantir sa place à Cooperstown. En plus de Beltre, le receveur des Twins Joe Mauer et joueur de premier but des Rocheuses Todd Helton tous deux semblent avoir de fortes chances d’obtenir l’appel ce soir avec des votes sur 82,9 % et 82 % des bulletins connus, respectivement.

Le gaucher se rapproche Billy Wagner (77,6%) et voltigeur Gary Sheffield (75,1 %) sont également tous deux sur la bonne voie pour franchir le seuil de 75 % et décrocher une plaque à Cooperstown, bien que les chances que l’un ou l’autre des joueurs y parviennent soient encore en suspens à ce stade. Les résultats de cette année sont particulièrement importants pour Sheffield, car il s’agit de sa dixième et dernière participation au scrutin. En revanche, Wagner en est à sa neuvième année d’éligibilité tandis qu’Helton en est à sa 6e. Mauer et Beltre viennent de se joindre au scrutin cette année. À l’autre extrémité du spectre, le démarreur gaucher Mark Buehrlejoueur de troisième but David Wrightrapprochement à droite Francisco Rodríguezet voltigeur Chasseur de Torii tous ont été sélectionnés sur entre 4% et 8% des suffrages publics. Les joueurs ont besoin d’au moins 5 % du total des voix pour rester inscrits sur le bulletin de vote l’année suivante.

2. Paxton se dirige vers l’Ouest ?

Les Dodgers semblent être sur le point de conclure un accord pour ajouter un troisième lanceur partant à leur rotation cet hiver, car des rapports indiquent que le club est sur le point de conclure un accord d’un an avec le vétéran gaucher. James Paxton. Si l’accord est conclu, Paxton rejoindra d’autres acquisitions hors saison Yoshinobu Yamamoto et Tyler Glasnow ainsi que les armes internes Bobby Miller et Walker Bühler dans le cinq de départ probable du club. Les Dodgers ont une place libre sur leur liste de 40 joueurs, donc aucun mouvement correspondant ne sera nécessaire pour faire venir Paxton si l’accord est conclu. Le départ probable de Big Maple du marché des agents libres enlève un autre bras à mi-rotation du conseil d’administration, laissant Mike Clevinger, Michael Lorenzen et Hyun-Jin Ryu parmi les meilleures options restantes.

3. Chat MLBTR aujourd’hui :

À seulement trois semaines de l’entraînement de printemps, de nombreuses cases ne sont toujours pas cochées sur les listes de courses hors saison des clubs de la ligue. Vous vous demandez quelle est la prochaine étape pour votre équipe préférée, ou peut-être êtes-vous curieux de savoir à quoi ressemble le marché pour un agent libre en particulier ? Si tel est le cas, connectez-vous cet après-midi lorsque Steve Adams de MLBTR organise une discussion en direct avec les lecteurs à 13 heures CT. Vous pouvez cliquer ici pour poser une question à l’avance, et ce même lien vous permettra de participer au chat une fois qu’il a commencé ou de lire la transcription une fois terminée.