Pour ceux qui recherchent un défi de remise en forme récompensé par une vue magnifique, de nouveaux sentiers de destination ont officiellement ouvert dans le sud de Cariboo.

La Première Nation Stswecem’c Xget’tem (SXFN), anciennement connue sous le nom de Dog Creek Indian Band et Canoe Creek Band, et First Journey Trails ont célébré l’ouverture officielle de sentiers de vélo de montagne et de randonnée le 27 août au Big Bar Guest Ranch.

Situé à l’ouest de l’autoroute 97, juste au nord de Clinton, en Colombie-Britannique, tournez juste au nord du village de Clinton et suivez les panneaux indiquant Big Bar Guest Ranch. Les sentiers sont disponibles sur le site Web Trailforks et peuvent être démarrés à partir de Jesmond Lookout Road ou du ranch invité. Il existe un certain nombre d’options de camping disponibles à proximité, et le camping et les cabines sont tous deux disponibles au Big Bar Guest Ranch.

Le projet a pris trois ans de construction en raison des incendies de forêt et du dôme de chaleur de l’été dernier, associés au terrain rocheux difficile de Jesmond Mountain, et a mis des années à se développer.

Le sentier vise à attirer plus de gens pour profiter de la région, y compris pour des séjours au Big Bar Guest Ranch, que SXFN possède et exploite maintenant par l’intermédiaire de sa société de développement économique.

La région est déjà devenue une destination majeure pour le cyclisme sur gravier, attirant des cyclistes à la recherche de chemins de terre tranquilles du monde entier grâce à une nouvelle auberge de gravier – Tutti Gravel Inn – à Clinton répondant à cette tendance majeure du cyclisme.

First Journey Trails s’est associé à SXFN pour compléter deux sentiers de vélo de montagne: un itinéraire de descente appelé Lost Marbles, qui est un sentier de vélo de montagne classé diamant noir de 3,3 km, qui part du sommet de la montagne, et un sentier d’escalade pour la randonnée et le vélo appelé Stairway to Heaven.

Le sentier d’escalade fait 7,4 km de long et s’élève graduellement à travers la forêt intérieure de douglas pour se connecter au chemin Jesmond Lookout, que les gens peuvent ensuite emprunter pour se rendre au sommet de la montagne. Pour faire la montée, atteindre le sommet puis revenir par la descente c’est une boucle d’un peu plus de 17 km et redescendre par le sentier d’escalade c’est un peu plus de 26 km.

“Nous parlons de sentiers depuis de très nombreuses années”, a déclaré Thomas Schoen, PDG de First Journey Trails, à propos du projet qui se concrétise.

Il a remercié Dora Demers, qui était l’agente de développement économique pour SXFN, pour avoir aidé à démarrer le projet, et Recreation Sites and Trails BC qui a aidé à l’aménagement et à la signalisation des sentiers. Schoen a également remercié Mark Savard et Steve Law, tous deux leaders du vélo de montagne dans le Cariboo, qui ont aidé avec leur connaissance de la région de Jesmond Mountain.

Schoen a déclaré que son personnel et les constructeurs de sentiers locaux qui ont aidé à la main-d’œuvre par l’intermédiaire de l’Association des jeunes autochtones en vélo de montagne avaient du pain sur la planche pour construire le sentier accidenté sur le versant rocheux de la montagne.

« C’est de la coupe à l’établi kilomètre après kilomètre, c’est un dur labeur manuel », a décrit Schoen à propos de la difficulté du projet.

“Les sentiers sont une partie importante de notre histoire et de notre culture”, a déclaré Hank Adam, chef de la SXFN, qui a coupé le ruban. Il se souvient avoir grandi en parcourant le territoire sur des sentiers équestres.

Avec peu de véhicules dans la communauté dans sa jeunesse, les sentiers étaient des réseaux importants pour se connecter à d’autres communautés pour le commerce et pour se rendre dans des endroits culturellement significatifs, a expliqué Adam, qui a déclaré que le sommet de Jesmond Mountain aurait été un endroit où leurs gens allaient terminer quêtes de vision.

“Ce sont des lieux spirituels pour nous”, a-t-il déclaré à la foule rassemblée.

Adam a également fait référence à l’affaire de la Cour suprême qui a accordé le titre ancestral de la nation Tsilhqot’in sur leur région en se basant en partie sur l’interdépendance du territoire avec les réseaux de sentiers.

Environ 45 personnes étaient présentes à l’inauguration du sentier, dont plus de la moitié étaient des vététistes désireux d’essayer les sentiers et de nombreux aînés, conseillers et le chef de SXFN étaient sur place pour marquer l’occasion.

Clara Camille, une aînée de SXFN a dit une prière avant que le ruban ne soit coupé et alors que les coureurs commençaient à emprunter le nouveau sentier, ils ont salué le chef et certains des aînés et des conseillers, les remerciant au fur et à mesure.

La célébration comprenait également un week-end de camping au Big Bar Guest Ranch, des vélos de démonstration, y compris des vélos électriques, par Rocky Mountain Bicycles, un barbecue organisé par le ranch et de la musique live par Fallsway de Williams Lake.

