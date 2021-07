L’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo sera « un moment de joie et de soulagement », déclare le président du CIO

L’ouverture de Tokyo 2020 sera un moment de joie et de soulagement, a déclaré mercredi le président du Comité international olympique. A deux jours de l’ouverture officielle des 32e Jeux Olympiques, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré aux journalistes que lorsque les athlètes entreront dans le stade vendredi 23 juillet, ce sera « un moment de joie en particulier pour les athlètes car je sais combien ils attendent ce moment avec impatience et qu’ils peuvent enfin être là, ils peuvent profiter de ce moment dans des circonstances très particulières, et un sentiment de soulagement car inutile de vous dire le chemin vers cette cérémonie d’ouverture n’a pas été des plus faciles une. »

Traduisant un dicton allemand exprimant un grand soulagement, Bach a dit : « Il y a un dicton qui dit que si vous ressentez ce genre de soulagement qu’il y a des pierres qui tombent de votre cœur, donc si vous entendez des pierres tomber le 23 (juillet), elles peuvent venir de cœur. » Bach a tenu une conférence de presse à laquelle assistait une délégation de haut niveau d’Australie, le pays qui a remporté la candidature pour les Jeux olympiques de 2032. Brisbane a été choisi pour accueillir les futurs Jeux olympiques.

La ville australienne était l’inévitable vainqueur d’une course à un seul candidat dirigée par le CIO pour éviter les offres rivales. Les Jeux reviendront en Australie 32 ans après les populaires Jeux olympiques de Sydney en 2000. Melbourne a accueilli en 1956. Le ministre australien des Sports, Richard Colbeck, a déclaré : « C’est un immense privilège pour une nation, un État ou une ville, de se voir décerner le plus grand et le plus grand événement sportif de la planète. « Nous sommes extrêmement excités par l’opportunité que nous offre Brisbane ’32 d’accueillir les jeux de la 35e Olympiade et des Jeux Paralympiques. » Brisbane suit Los Angeles, hôte de 2028, pour se préparer pendant 11 ans. Il a gagné dans un nouveau format d’enchère. qui ont laissé le CIO choisir un choix préféré au plus tôt.

Bach a déclaré que les jeux qui se dérouleront en Australie s’inscrivent dans la nouvelle voie empruntée par le CIO. « Ce sera un projet de jeux durables à tous égards, et vous pouvez entendre et voir aujourd’hui que c’était un sujet de préoccupation également pour le membre du CIO et pour la future commission hôte, l’approche de la durabilité a été soigneusement évaluée », a-t-il déclaré.

