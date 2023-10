L’ouverture de Tel Aviv annulée à cause de la guerre entre Israël et le Hamas

Le tournoi de tennis Open de Tel Aviv prévu le mois prochain a été annulé en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le circuit masculin de l’ATP a déclaré que la décision avait été prise après consultation d’experts en sécurité et en gardant à l’esprit la sécurité des joueurs et des supporters.

« La violence et les actes de terrorisme dont on a été témoin en Israël dépassent l’entendement », a déclaré le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi.

« Nous condamnons fermement toute forme de terrorisme et déplorons la perte de vies innocentes à cause de ce conflit. Nous espérons et prions pour la paix dans la région. L’événement était prévu début novembre.

Lors de la finale de l’année dernière, Novak Djokovic a battu Marin Cilic en deux sets pour remporter le titre.

