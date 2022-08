L’ouverture de la pré-saison arrive au moment idéal pour les Bears de Chicago – Shaw Local

Le premier des trois matchs hors-concours ne pouvait pas mieux tomber pour les Bears.

Avec toutes les discussions autour de Halas Hall au cours des trois derniers jours, essentiellement tous Roquan Smith, tout le temps, un front office jeune et inexpérimenté, le personnel d’entraîneurs et la liste ont vraiment besoin d’une distraction de la perturbation majeure que Smith est devenue.

L’arrivée des Chiefs de Kansas City à midi samedi apportera un soulagement temporaire.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a nourri cette bête jeudi, annonçant que les partants joueraient entre 15 et 20 jeux.

Il a ajouté: “Certains gars vont 10-15, certains gars vont 15-20, mais encore une fois, cela change par gars.”

Alors que la majeure partie des nouveaux plans du coordinateur offensif Luke Getsy et du coordinateur défensif Alan Williams seront gardés secrets, nous aurons nos premiers indices sur ce à quoi ils ressembleront sous le feu réel.

Les trois expositions sont la seule fois avant le match d’ouverture contre les 49ers de San Francisco, nous verrons un football à pleine vitesse et à plein contact, et il y aura en conséquence des changements importants dans les évaluations des joueurs individuels et des unités.

Ce que nous voyons samedi ira plus loin que les 13 entraînements à ce jour pour déterminer les formations de départ et la moitié inférieure de l’éventuelle liste de 53 joueurs.

Les joueurs importants que nous ne verrons probablement pas en raison de blessures mineures et / ou d’entraînements manqués incluent RB David Montgomery, TE Cole Kmet, TE Ryan Griffin, TE James O’Shaughnessy, CB Kyler Gordon, S Dane Cruikshank, CB Thomas Graham Jr., WR Velus Jones Jr., WR Byron Pringle, WR David Moore, C Lucas Patrick et DL Mario Edwards Jr.

Les batailles de position les plus intéressantes à regarder

Ligne offensive: Avec la première exposition vient le tableau de profondeur de l’équipe première, et le secret le moins bien gardé du camp est officiel. Samedi, la ligne offensive de départ est LT Braxton Jones, LG Cody Whitehair, C Sam Mustipher, RG Michael Schofield et RT Riley Reiff.

Il est peu probable que cela change bientôt avec les quatre vétérans, mais pour Jones, samedi sera le plus grand jour de sa carrière professionnelle. C’est une chose de regarder la partie à l’entraînement, samedi, nous avons notre premier regard sur lui avec un contact complet contre la compétition de la NFL.

On ne sait pas si Teven Jenkins jouera, mais lorsque les deuxième et troisième équipes entreront sur le terrain, tous les yeux devraient être rivés sur lui, Larry Borom et Ja’Tyre Carter étant les gars les plus susceptibles de revendiquer les places restantes sur la liste et de pousser les partants.

Récepteurs larges : Equanimeous St. Brown a pris la place de départ en face de Darnell Mooney pour le moment, mais avec N’Keal Harry au moins les trois ou quatre premiers matchs de la saison régulière et Pringle, Jones Jr. et David Moore tous probablement absents samedi, ce sera une énorme opportunité pour Dazz Newsome, Dante Pettis, Tajae Sharpe, Isaiah Coulter, Nsimba Webster et Kevin Shaa de faire une déclaration et éventuellement de voler une place sur la liste avec pas plus d’un ou deux susceptibles de faire partie de l’équipe. Voyons qui s’avance.

Extrémités serrées: Je suis dans le train de Chase Allen depuis le camp d’entraînement, et avec Kmet, Griffin et O’Shaughnessy tous probablement absents, c’est sa chance, à Rysen John et Jake Tonges, de faire une déclaration.

Secondeurs: Avec Smith sorti, nous verrons beaucoup de Nicholas Morrow, Matt Adams et Joe Thomas, nous donnant une chance de voir à quel point cela pourrait être désastreux ou surprenant si Smith est échangé ou résiste dans la saison, et lequel d’Adams ou Thomas a une meilleure chance de finir le secondeur Sam partant si Smith est de retour.

Caleb Johnson et Jack Sanborn du lac de Zurich obtiendront également des représentants importants et testeront la profondeur de ce groupe.

Équipes spéciales: Cairo Santos, Trenton Gill et Patrick Scales semblent prêts, mais surveillez de près car plusieurs joueurs entrent et sortent des unités de protection et de couverture, ce qui est leur meilleur ticket pour une place sur la liste. Newsome, Webster, Khalil Herbert et Trestan Ebner se battront pour obtenir des droits de retour sur un Jones Jr absent.