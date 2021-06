L’ouverture de la Copa America met en lumière les faiblesses de l’Argentine

La première série de jours de match de la controversée Copa America est terminée. Alors que le Brésil est toujours aux prises avec des cas de coronavirus, l’action sur le terrain est officiellement en cours dans des stades vides à travers le pays.

Les hôtes du Brésil ont ouvert le tournoi avec une victoire 3-0 sur une équipe vénézuélienne épuisée qui a dû appeler 15 joueurs d’urgence en raison d’une épidémie de COVID-19. La Colombie a décroché une victoire 1-0 sur l’Équateur, tandis que le Chili s’est rallié pour un match nul 1-1 contre l’Argentine malgré Lionel Messic’est époustouflant. Le Paraguay a battu la Bolivie 3-1, et l’Uruguay et le Pérou n’ont pas encore joué dans le tournoi des 10 nations.

Tim Vickery d’ESPN revient sur l’action des deux premiers jours du plus ancien tournoi international au monde.

Un cas de concurrence déloyale ?

La Copa America se déroulait auparavant dans un cycle de quatre ans au cours duquel elle servait d’échauffement pour la prochaine série de éliminatoires de la Coupe du monde – en 2007, 2011, 2015 et 2019. Maintenant, parce que la FIFA veut libérer un espace en milieu d’année pour une compétition mondiale de clubs, elle se déroule en même temps que l’Euro — ce qui, cette année, en tout cas, ressemble à un cas de concurrence déloyale.



Le Championnat d’Europe a des fans dans les stades, et un sentiment – espérons-le pas prématuré – qu’il y a quelque chose à célébrer avec la pandémie sous contrôle. Un tel sentiment n’est pas possible en Amérique du Sud. Le COVID-19 fait rage et atteindra bientôt le demi-million de morts au Brésil. Il n’y aura pas de fans présents, et la pandémie a lancé le tournoi de manière embarrassante lors du premier match de dimanche. Les adversaires du Brésil souffrent d’une épidémie de COVID-19 – le Venezuela n’a pu aligner que trois des onze de départ des éliminatoires de la Coupe du monde de mardi dernier à domicile contre l’Uruguay, et ils ont été contraints de faire venir des joueurs supplémentaires. Inévitablement, ils ont formé une équipe scratch qui est sortie avec une certaine dignité d’une défaite 3-0. Mais juste après le thriller opposant les Pays-Bas à l’Ukraine, le match d’ouverture de la Copa avait des allures de témoignage ou de rencontre caritative.

Ensuite, il y a le format, avec une phase de groupes bizarre qui prend plus de deux semaines et 20 matchs pour éliminer seulement deux des 10 équipes. Et en plus la qualité des emplacements laisse à désirer, surtout par rapport à l’Euro. L’Argentine a critiqué à juste titre la surface de jeu pour son match au stade Nilton Santos de Rio de Janeiro. Il s’agit donc d’un cas de concurrence déloyale.

Mais le football sud-américain n’est rien sinon résilient, et le match entre l’Argentine et le Chili a été une meilleure montre que le match Espagne-Suède qui l’a précédé.

Avons-nous appris quelque chose de nouveau sur les deux grands ?

Probablement pas, mais étant donné la nature improvisée de leurs adversaires, il était difficile d’en apprendre trop sur le Brésil.

Tout comme en qualification pour la Coupe du monde, pour le moment, le Brésil a l’air solide et confiant, rarement au moindre danger de concéder et avec le talent individuel et les variations collectives pour causer beaucoup de problèmes. Il sera intéressant de voir comment ils se débrouillent quand et si cette confiance est ébranlée dans les dernières étapes de la compétition.

Quant à l’Argentine, elle s’est nettement améliorée au cours des deux années écoulées depuis sa dernière défaite contre le Brésil en demi-finale de la Copa 2019. Mais le match nul 1-1 de lundi contre le Chili a mis en évidence des faiblesses et des forces frustrantes. Tout comme lors des deux récents éliminatoires de la Coupe du monde – l’un d’entre eux étant un autre match nul avec le Chili – ils montrent des éclairs de vraie promesse, des passages de jeu alors que leur circuit de passes au milieu de terrain semble très impressionnant. Lionel Messi poursuit son duel privé avec le gardien chilien Claudio Bravo, le battant cette fois d’un magnifique coup franc. Mais cette fois, il est resté relativement silencieux – et même ainsi, l’Argentine se créait des occasions. Geovani Lo Celso a réalisé une magnifique première mi-temps.





Mais viennent ensuite les problèmes. Le Chili a effectué un changement à la pause, envoyant Arturo Vidal plus loin pour rejoindre l’attaquant Eduardo Vargas. L’Argentine a perdu son aisance – il lui est impossible de maintenir son rythme – et, une fois de plus, la défense s’est effondrée. Nico Otamendi court sur du temps emprunté au poste de défenseur central et à ses côtés Lucas Martinez Quarta semble déséquilibré trop souvent pour être la solution à long terme. Il y a de grands espoirs autour Cristian Romero, qui est blessé, mais les preuves à son sujet lors des récents éliminatoires de la Coupe du monde n’étaient pas concluantes. Et donc le Chili a trouvé un moyen, cependant.

Maintenant poussé à gauche, milieu de terrain Eric Pulgar a joué une magnifique balle en diagonale qui a révélé un trou béant au centre de la défense, et Vargas a réussi un tir qui a été sauvé par Emiliano Martinez. Mais le suivi de Vidal a été victime d’une faute de Nico Tagliafico, qui a fait de son mieux pour commettre deux pénalités dans le même mouvement. Martinez a merveilleusement bien fait pour pousser le penalty de Vidal sur la barre, mais Vargas a réagi rapidement pour rentrer chez lui et poursuivre sa relation remarquable avec la Copa America.

Une fois de plus, l’Argentine avait commencé brillamment, avait pris la tête et avait été contrainte de se contenter d’un match nul. Le match de vendredi contre l’Uruguay s’annonce exceptionnellement prometteur – un ancien derby local bien capable de rivaliser avec l’affrontement Angleterre-Écosse qui se déroulera plus tôt dans la journée à l’Euro.

Le meilleur du reste

Le but qui a permis à la Colombie de s’imposer 1-0 contre l’Équateur restera gravé dans les mémoires. Le mur défensif aligné attend Edwin Cardona tirer sur un coup franc. Au lieu de cela, il a travaillé un habile échange de passes courtes avec Juan Cuadrado, puis il a continué sa course dans la région. La puce de Cuadrado dans la boîte a été soigneusement inclinée par l’attaquant Miguel Borja, et Cardona l’a rencontré avec une jolie finition à la volée pour battre le gardien.

Cardona est une figure fascinante et souvent exaspérante. Il n’est pas vraiment un athlète – le lait tourne plus vite que lui – mais il frappe extrêmement bien le ballon et a des éclairs d’imagination qui peuvent éclairer un match. Son but contre l’Équateur a permis à son équipe de gagner trois points et a été le point culminant du premier tour.