Martin Lawrence Will Smith dans « Bad Boys : Ride or Die »

Frank Masi/Sony Images

Quelle claque ?

Sony Mauvais garçons : rouler ou mourir a redonné vie au bureau d’été en difficulté avec une ouverture nationale meilleure que prévu de 56 millions de dollars et de 104,6 millions de dollars à l’échelle mondiale.

De plus, cela met Will Smith sur la voie d’un retour en carrière deux ans après la fameuse gifle aux Oscars.

Rouler ou mourir, réunissant Smith et Martin Lawrence, est la quatrième sortie de la franchise de longue date de Sony et a obtenu un A-CinemaScore ainsi que des critiques généralement positives. Tout aussi prometteur, 44 % de l’audience était âgée de 18 à 34 ans, ce qui montre que Smith a une audience parmi les jeunes consommateurs. Les cinéphiles noirs constituaient le plus grand quadrant du public avec 44 pour cent.

Rouler ou mourir est sans doute le premier film de l’été à arriver avant le suivi, dont l’ouverture se situait entre 48 et 50 millions de dollars. Il s’agit également du deuxième plus gros lancement national de la saison, derrière Royaume de la planète des singesqui a fait ses débuts à 58 millions de dollars au niveau national.

Le film de 100 millions de dollars fait suite à Mauvais garçons pour la vie, qui a ouvert ses portes à 62 millions de dollars en janvier 2022, en passe de gagner 426 millions de dollars au box-office mondial avant la fermeture des cinémas en raison de la pandémie mondiale.

Smith et Lawrence reviennent dans le rôle des flics de Miami Mike Lowrey et Marcus Burnett, qui doivent fuir après que leur défunt capitaine de police ait été lié à des cartels de la drogue, et ils tentent de blanchir son nom. Adil El Arbi et Bilall Fallah (présentés comme Adil & Bilall) ont réalisé Mauvais garçons : rouler ou mourir d’après un scénario écrit par Chris Bremner et Will Beall.

Le film marque la première poussée théâtrale majeure pour Smith depuis qu’il a abordé Chris Rock lors de la retransmission en direct des Oscars 2022 (qui a apparemment été abordée dans le film).

Le journaliste hollywoodien a appris que les agents de Smith à la CAA avaient appelé les responsables de la production du studio ces dernières semaines pour la première fois depuis la gifle pour explorer des projets possibles, dans l’espoir que le prochain film de l’acteur puisse être annoncé rapidement après la sortie de Rouler ou mourirdevrait-il fonctionner.

C’est un bon week-end pour Tom Rothman, CEP de Sony Pictures Motion Group, dont le studio a également pris la deuxième place avec le film au budget modeste Le film Garfield.

Plus à venir.