L’ouverture à froid de ‘SNL’ se moque de ‘l’annonce majeure’ de Trump sur la sortie des cartes à collectionner numériques

“Saturday Night Live” a ouvert son dernier épisode de 2022 en fustigeant “l’annonce majeure” de l’ancien président Donald Trump de jeudi, où il a fait la une de la sortie vendredi de ses propres cartes à collectionner numériques.

Dans une annonce vidéo qui a été très moquée par les républicains et les démocrates, Trump a déclaré que les NFT se présentant dans certaines professions, comme un cow-boy, un pilote de voiture de course, un astronaute, etc., pourraient être achetés pour 99 $.

James Austin Johnson, qui a joué Trump dans le sketch SNL, a fait référence à une grande partie du matériel de l’annonce réelle de Trump dans l’ouverture à froid de 5 minutes.

“Bonjour, c’est Donald Trump, j’espère que votre président préféré de tous les temps. Mieux que Lincoln, mieux que Washington, franchement, mieux qu’Ezra”, a déclaré Trump (Johnson) dans le sketch, qui est presque directement tiré de l’ouverture de Trump à sa vidéo d’annonce où il dit qu’il est un meilleur président que Lincoln et Washington.

Le sketch a continué en expliquant que les cartes à 99 $ mettraient en vedette Trump faisant “des choses concernant sa vie et sa carrière” en le montrant sur un tapis rouge, chevauchant un éléphant et étant un astronaute.

“Cela semble beaucoup, ressemble à une arnaque, et à bien des égards, c’est le cas”, a déclaré Trump (Johnson) à propos des cartes.

Le faux Trump a reconnu que les cartes ressemblaient énormément aux cartes à collectionner Pokémon, et il ne voulait pas manquer de respect à ses amis du jeu populaire vieux de plusieurs décennies.

Il a ajouté que les cartes peuvent “se battre” dans des batailles, demandant qui gagnerait entre Trump alors que Washington traversant le fleuve Delaware ou Trump étant la matrice.

Trump (Johnson) s’est également exclamé que ceux qui ont acheté les cartes seraient inscrits pour gagner une chance de choisir n’importe quoi dans une caisse étiquetée documents classifiés. Dans la vidéo d’annonce réelle de Trump, il a déclaré que les acheteurs auraient une chance de remporter divers prix, y compris une rencontre en tête-à-tête avec lui.

Il a ensuite fait appel à Donald Trump Jr. (Mikey Day) pour aider à pousser la sortie des cartes et l’a présenté comme son troisième enfant le moins embarrassant.

“Tellement bon d’être ici pour le lancement de ce produit incroyable et totalement légitime”, a déclaré Don Jr. (Day).

Se moquant du prix des cartes, Don Jr. a déclaré: “Je sais ce que vous pensez. 99 $? Vous pouvez obtenir deux grammes pour ça!”

Il a ensuite fait sortir sa fiancée Kimberly Guilfoyle (Cecily Strong) qui a annoncé qu’elle vendait également un produit : son album de Noël “Now That’s What I Don’t Call Music”.

Le sketch s’est terminé par la liste de Noël de Trump (Johnson), qui a commencé par l’importance de dire Joyeux Noël.

“Nous redisons également Joyeux Noël, n’est-ce pas? Parce que j’ai ramené cela parce que Noël est très important pour les chrétiens, et pour les juifs, je pense aussi”, a-t-il déclaré.

Il est ensuite passé à son prochain élément sur sa liste de Noël, qui était des fantômes grâce au film “A Christmas Carol”. Trump (Johnson) a déclaré qu’il avait reçu la visite de trois fantômes la nuit dernière, puis a pris du recul et a déclaré qu’il y en avait en fait quatre si vous incluez Jeffery Epstein.

L’élément suivant sur sa liste concernait le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qu’il a dit qu’il n’aimait pas, puis a comparé son apparence à celle d’un personnage de Roblox.

Le reste de la liste comprenait des blagues sur un accord de Noël historique entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le Grinch, le film Avatar et Tiffany Trump en tant que sa fille oubliée.

L’acteur Austin Butler a animé le spectacle et Lizzo était l’invité musical. L’épisode du 17 décembre était également la dernière apparition de Strong sur SNL en tant que membre de la distribution après 11 ans.