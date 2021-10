L’ouverture à froid de ‘SNL’ montre que Biden et les factions Dem se disputent l’infrastructure

« Saturday Night Live » est revenu de sa pause estivale ce week-end et n’a pas perdu de temps à se moquer du Démocrates‘ luttes intestines concernant le Infrastructure facture.

L’ouverture à froid de la 47e saison de la série a également présenté le nouvel acteur James Austin Johnson dans le rôle de Président Biden.

« Comment s’est passé l’été de tout le monde ? Le mien était mauvais ! » Johnson alors que Biden a crié joyeusement depuis un podium lors d’une simulation de conférence de presse. « Pas ‘Cuomo mauvais’ mais certainement pas ‘Afghanistan bon.’ Tout le monde n’arrête pas de me narguer à propos de cette frappe de drone – mais du côté positif, j’ai passé tout l’été sans tomber une seule fois dans les escaliers. »

« Comment s’est passé l’été de tout le monde ? Le mien était mauvais ! – Pas ‘Cuomo mauvais’ mais certainement pas ‘Afghanistan bon.' » – Président Biden (joué par James Austin Johnson)

Il a dit qu’il était également ravi que Broadway soit de retour après un long arrêt.

Mais « les talibans aussi », a-t-il ajouté. « Alors gagnez-en, perdez-en. »

Johnson’s Biden a ensuite été rejoint d’un côté par le sénateur démocrate modéré Kyrsten Sinema (Cecily Strong), qui a déclaré qu’elle n’était pas venue au Congrès pour se faire des amis – « et jusqu’à présent, mission accomplie! » et le sénateur Joe Manchin (Aidy Bryant), qui a déclaré que s’il votait pour les voitures électriques en tant que politicien de Virginie-Occidentale, « Ils vont me tuer. »

La représentante des progressistes de l’autre côté du président était la représentante Ilhan Omar (Ego Nwodim) et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (Melissa Villaseñor), qui s’est appelée la « Cruella du Met Gala ».

« Je portais une robe qui disait ‘Taxez les riches’, puis j’ai passé toute la nuit à faire la fête avec les riches. Oups », a-t-elle haussé les épaules.

MCCONNELL ACCUSE LES DIRIGEANTS DU DEM DE ‘LAISSER LA GAUCHE RADICALE COURIR CAPITOL HILL’ APRÈS LE BLOCAGE DE BILL D’INFRASTRUCTURE

Bien que Biden semblait sûr dans le croquis que tous les démocrates étaient sur la même longueur d’onde, AOC a déclaré qu’elle voulait 3 milliards de dollars pour des crédits d’impôt pour l’énergie verte tandis que Manchin visait plus près de « zéro ».

Sinema a également contré la suggestion de Biden de 12 semaines de congé familial payé avec « six jours » que Manchin a modifié en « non rémunéré » et Sinema est rapidement passé à des « nuits » non rémunérées.

« Six nuits non payées de famille non payée [leave]! » approuva Biden triomphalement.

Le président a ensuite demandé s’ils pouvaient tous convenir que les routes sont bonnes.

Alors qu’Omar a dit qu’elle aimait les routes et que Manchin était d’accord parce que c’est là que « les camions vivent », Sinema a déclaré qu’elle ne voulait pas de routes parce que: « le chaos ».

Le train de la pensée de Biden

Biden est finalement arrivé à son sujet préféré – les trains – vers la fin du sketch.

« Allez, ne me prends pas de train ! » le président – ​​connu pour ses excursions Amtrak – a supplié alors que les quatre démocrates gémissent à sa suggestion. « Nous devons rappeler aux gens la grandeur des voyages en train aux États-Unis », a-t-il soutenu. « La voiture silencieuse, les sièges tournés vers l’arrière, les portes coulissantes des toilettes qui ne se verrouillent pas tout à fait… la bouteille pleine de Gatorade qui roule sur le plancher du train. Ça va comme ça. Ça remonte. »

L’ancien gouverneur de New York en disgrâce Andrew Cuomo (Pete Davidson) a ensuite déclaré qu’il pensait que les démocrates pouvaient faire aboutir le projet de loi sur les infrastructures parce qu’ils sont comme une grande « famille italienne » qui aime se serrer dans ses bras, s’embrasser et « passer ses doigts vers le haut chacun le dos des autres. »

Il a dit tout comme lui que le projet de loi sur les infrastructures mérite une deuxième chance « et une troisième chance et jusqu’à au moins 11 chances ».

Il a également branché son nouveau livre, un suivi de « Lessons in Leadership » intitulé « Woops ». Cuomo a été contraint de démissionner au cours de l’été après qu’un rapport du procureur général de New York a déclaré qu’il avait harcelé sexuellement plusieurs femmes.

« Ne paniquez pas trop »

Enfin, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (Alex Moffat) est monté sur scène et s’est présenté en disant: « Vous vous souvenez peut-être de moi, mais vous ne vous en souvenez pas. »

Il a ensuite rassuré les démocrates que la prochaine fois qu’ils recevraient un e-mail du Parti démocrate avec une « ligne d’objet effrayante et désespérée comme » Tout est fini, Jennifer ! La démocratie est morte à moins que vous ne donniez 7 $ maintenant ! » Ne paniquez pas trop. Nous, les démocrates, sommes tous dans le même bateau.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Biden a convenu que « fondamentalement, nous sommes tous pareils… »

« Fou », a ajouté Cuomo.

Dans la vraie vie à Washington, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été forcée de retarder le vote sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures vendredi après que l’aile progressiste a déclaré qu’elle coulerait le projet de loi à moins qu’il ne soit associé à un projet de loi plus ambitieux de 3 500 milliards de dollars Build Back Better.

Owen Wilson a fait sa première apparition en tant qu’invité dans « SNL » samedi et Kacey Musgraves était l’invité musical.