Will Heath / Banque de photos NBC / NBCU / Getty Images

SNL a parodié les diffuseurs sportifs de CBS et des publicités qui tentent de se plier à des données démographiques très spécifiques.

Saturday Night LiveLe croquis d’ouverture du 6 février parodiait la tradition de l’émission d’avant-match du Super Bowl et falsifiait les efforts des entreprises pour insérer des commentaires sociaux et politiques dans leurs publicités.

Kenan Thompson, en jouant au présentateur sportif de CBS James Brown, a lancé une table ronde avec un résumé des événements majeurs de 2021: «Cette année a été tout sauf normale. La pandémie, les divisions raciales et politiques, Armie Hammer. Mais aujourd’hui, nous nous réunissons dans un esprit d’unité pour regarder le football et assassiner des milliards de poulets, pour leurs délicieuses ailes.

Brown de Thompson a ensuite pris un coup à la bataille de la NFL pour garder les cas de Covid-19 bas parmi ses joueurs. «La ligue a également fait face à tant de restrictions Covid cette année, mais avec un travail acharné et de la vigilance, nous avons pu passer la saison avec seulement 700 cas. Vive nous », dit-il.

« La NFL est incroyablement prudente, et si votre test est positif, ils vous demanderont de vous couvrir la bouche avec un tableau de jeu », a plaisanté Alex Moffat, jouant l’ancien entraîneur des Steelers de Pittsburgh, Bill Cowher.

Un certain nombre d’experts disent que la NFL a en fait fait un assez bon travail pour maintenir une faible propagation de la communauté dans la réalité, en resserrant la réglementation à la suite d’épidémies parmi ses équipes au début de la saison, en imposant une politique de masquage stricte et en utilisant des tests et des contacts sophistiqués. système de traçage pour maintenir les taux de transmission bas parmi ses milliers de personnes.

Après s’être moqué de la ligue, le panel de diffuseurs sportifs s’est tourné vers les publicités du Superbowl, soulignant d’abord les efforts souvent difficiles des marques pour promouvoir à la fois un produit et un message «socialement conscient».

Une pièce de théâtre commerciale présentant un montage d’éminents héros des droits civiques noirs, d’icônes de justice sociale et d’images Black Lives Matter se termine par le narrateur disant: «Nous devons toujours lutter pour l’égalité et nous devons toujours atteindre Cheez-its.»

« Courtiser! Sensationnel. Vraiment inspirant », a observé Mikey Day, jouant le co-animateur et ancien quart-arrière Phil Simms.

« Que se passe-t-il? » s’est exclamé Chris Redd jouant le co-hôte et ancien receveur large Nate Burleson.

Les animateurs ont ensuite regardé une publicité destinée à «équilibrer» des publicités plus progressives, une publicité pour Papa John’s qui a ridiculisé le soutien de la marque à droite et l’utilisation par son fondateur d’un langage raciste en incorporant un geste de la main suprémaciste blanche ainsi que plusieurs messages signifiés pour gagner les entreprises des adhérents de QAnon, comme promettre que la pizza ne contient «aucun additif, aucun agent de conservation et aucun trafic sexuel d’enfants dans le sous-sol».

QAnon, bien sûr, postule à tort qu’il existe un réseau mondial de trafic sexuel d’enfants contrôlé par des pédophiles démocrates cannibales. Et jusqu’à ce point, la voix off de la publicité continue: «Désolé les démocrates, vous aurez votre pizza sexuelle d’enfant chez Hillary’s Pizzeria», dans une référence à la théorie du complot de Pizzagate de 2016.

Pour clore la discussion, les diffuseurs sportifs se sont relayés pour faire des prédictions.

« Je prédis qu’à la fin du match, Covid s’adressera à la foule de Floride et les remerciera pour une opportunité incroyable », a déclaré Cowher de Moffat.

Le stade de Tampa Bay où se tiendra le Super Bowl sera à environ un tiers de sa capacité – mais les bars de l’État seront ouverts, ce qui entraînera des avertissements des responsables fédéraux de la santé de rester à la maison pour éviter l’infection à coronavirus.